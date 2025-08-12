OM Mercato : Benatia a reçu la pire nouvelle possible pour Ordoñez 

Alors que l’Olympique de Marseille est placé pour recruter Joel Ordoñez, le défenseur équatorien du Club Bruges figure désormais dans le viseur de Liverpool, Chelsea, Tottenham et Aston Villa sur ce mercato estival !

🟥 Rumeur

Joel Ordoñez s’est imposé cette saison comme l’un des meilleurs jeunes centraux d’Europe. Puissant, rapide, solide dans les duels et à l’aise balle au pied, il coche toutes les cases du défenseur moderne. Un profil qui colle parfaitement aux ambitions marseillaises, surtout après une saison marquée par certaines fragilités défensives.

Le problème, c’est que l’OM n’est plus seul dans ce dossier : Graeme Bailey annonce que la pire nouvelle est arrivée cette nuit puisque les clubs de Premier League sont arrivés dans la bataille : Liverpool, Chelsea, Tottenham et Aston Villa. Soit quatre formations qui disposent d’arguments financiers bien supérieurs et peuvent aligner des salaires difficilement atteignables pour Marseille.

Dans l’entourage du joueur, aucune porte n’est fermée. Ordoñez veut d’abord s’assurer d’un projet solide et d’un environnement qui lui permettra de progresser rapidement. Si l’OM reste favori dans l’esprit du défenseur de 21 ans, rien ne dit que les sirènes anglaises ne viendront pas l’éloigner de la Canebière. Ce qui est sûr, c’est que ce dossier pourrait être l’un des feuilletons de la fin de l’été en Provence… et qu’un duel OM-Premier League promettrait des étincelles.

« Le coup d’œil de But FC »

« Voir débarquer les clubs anglais dans un dossier du mercato n’est jamais une bonne nouvelle. Ici, l’OM peut garder un avantage : comme Igor Paixao et Timothy Weah avant lui, le joueur veut rejoindre Marseille cet été. »