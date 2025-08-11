OM Mercato : ça chauffe de plus en plus pour Joel Ordóñez !  
Joel Ordonez (Bruges)
Bastien Aubert
11 août 2025

Séduit par le projet sportif de l’OM, Joel Ordóñez a clairement fait savoir à Bruges qu’il souhaite rejoindre la Ligue 1. Le défenseur de 21 ans attend désormais que les clubs trouvent un accord.

🟨 Négociation en cours

Le message est clair, et il vient directement du clan du joueur. « Depuis le premier jour où il a informé le Club Bruges de l’intérêt de l’Olympique de Marseille, Joel s’est intéressé à leur projet sportif, et c’est toujours la principale raison pour laquelle il veut rejoindre l’équipe de France », a déclaré Johanna Calderon, proche du défenseur équatorien. Pour Ordóñez, 20 ans, l’OM représente bien plus qu’un simple transfert : c’est une étape déterminante pour sa carrière.

L’information est confirmée côté équatorien. Pierre Gerbeaud affirme que « Joel Ordóñez pousse fort pour rejoindre l’Olympique de Marseille ». Une volonté qui ne fait aucun doute, et qui place désormais la balle dans le camp des dirigeants.

Côté OM, le joueur correspond parfaitement à la politique de recrutement actuelle : miser sur des jeunes à forte valeur de revente, tout en renforçant la compétitivité de l’effectif. Mais pour que l’opération se concrétise, il faudra convaincre Bruges, pas forcément pressé de se séparer de son défenseur sous contrat.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le dossier pourrait animer les derniers jours du mercato. Et si l’OM parvient à finaliser l’arrivée d’Ordóñez, ce serait un nouveau pari sur la jeunesse et l’avenir… avec l’espoir que le talent équatorien embrase rapidement le Vélodrome. »

