L’Olympique de Marseille est déterminé à finaliser le transfert de Joel Ordoñez mais pour débloquer la situation à Bruges, le club phocéen devra impérativement libérer de la masse salariale ou récupérer des fonds via un ou plusieurs départs.

🟨 Négociation en cours

Finaliser le transfert de Joel Ordoñez. Cela ne va sans doute pas plaire aux supporters de l’OM mais La Provence croit savoir que c’est sans doute la raison principale pour laquelle Jonathan Rowe pourrait ne pas être conservé cet été si une offre intéressante se présente. Bruges n’entend en effet pas lâcher son défenseur équatorien pour moins de 30 millions d’euros et montre une exigence financière qui oblige le club phocéen à envisager des mouvements en sortie, histoire de créer de la place dans l’effectif et dans les finances du club.

Plusieurs joueurs marseillais seraient donc susceptibles de partir avant que le dossier Ordoñez puisse aboutir. Pour l’OM, ce mercato estival est un véritable casse-tête où chaque arrivée doit être compensée par un départ. La piste Ordoñez est clairement une priorité, mais elle est étroitement liée à une gestion rigoureuse des effectifs.

Reste à savoir quels joueurs partiront et si les dirigeants marseillais parviendront à trouver les bons compromis pour renforcer l’équipe tout en respectant les contraintes économiques. Rowe, que l’OM pourrait laisser filer pour au moins 20 millions d’euros, figure au premier rang de ceux-ci.

« Le coup d’œil de But FC »

« Vendre Jonathan Rowe pour financer l’arrivée de Joel Ordoñez ? Pas sûr que cette stratégie soit porteuse pour l’OM tant l’ailier anglais semble désormais sur les bons rails. De plus, et même si la défense a toujours été en chantier, la vraie priorité de Roberto De Zerbi depuis la saison dernière a toujours été de pouvoir compter sur des joueurs impactants sur les côtés. Pourquoi s’en séparer aujourd’hui ? »