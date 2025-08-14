OM Mercato : annonce choc sur l’avenir de Balerdi ! 

À l’aube d’une saison qui s’annonce brûlante pour l’OM, Leonardo Balerdi (26 ans) se retrouve au centre de toutes les attentions du côté de Marseille.

🟧 Piste crédible



Il a fallu du temps pour que Leonardo Balerdi, devienne ce patron que les supporters de l’OM attendaient. Critiqué à ses débuts, parfois mis en difficulté par la pression phocéenne, il a su se forger une carapace. Aujourd’hui, sous la houlette de Roberto De Zerbi, qui l’a hissé au rang de capitaine, il incarne la colonne vertébrale de l’équipe.

Cet été, Balerdi a vu défiler les rumeurs de transfert, avec notamment la Juventus Turin en embuscade. Mais l’OM a tranché : intransférable, au moins jusqu’à la fin de la saison. Son contrat court jusqu’en 2028, mais en interne, L’Équipe croit savoir qu’on sait que l’aventure pourrait toucher à sa fin l’été prochain. Et lui le sait aussi : il veut partir par la grande porte.



Avant cette échéances, l’objectif est affiché : briller en Ligue des champions, faire tomber le PSG, et pourquoi pas, finir l’année en beauté en défendant le titre mondial de l’Albiceleste. Le Vélodrome, de son côté, est prêt à vibrer encore une fois pour son capitaine. Et si ce dernier tango marseillais se transformait en danse triomphale ?