OM Mercato : annonce choc sur l’avenir de Balerdi ! 
OM Mercato : nouveau casse-tête à cause d’un lofteur !

Fabrizio Ravanelli, Pablo Longoria et Medhi Benatia lors du match Le Havre-OM.
Raphaël Nouet
14 août 2025

Poussé au départ par la direction de l’OM, Azzedine Ounahi ne cesse de repousser les propositions qui lui parviennent. La dernière en date étant celle du Panathinaikos.

Azzedine Ounahi sera-t-il le nouveau Chancel Mbemba ? On se souvient qu’il y a un an, le défenseur congolais avait refusé de quitter l’OM, préférant passer la saison en tribunes pour partir libre cet été. Sauf qu’il n’a toujours pas trouvé de nouveau club, sa cote s’étant effondrée pendant cette année blanche. Ounahi semble vouloir marcher sur les traces de son coéquipier. Car, depuis le début de l’intersaison, il ne donne pas l’impression de vouloir quitter Marseille.

Ounahi ne veut finalement plus retourner au Panathinaikos !

Au début de l’été, il aurait pourtant pu s’engager avec le Spartak Moscou, prêt à miser 12 M€ tout en lui offrant un gros salaire. Mais le Marocain a affirmé vouloir une Coupe d’Europe et a donc refusé. Le Panathinaikos, où il a été prêté la saison dernière, est alors revenu à la charge. Avec une offre améliorée par rapport à la précédente (6 M€), si loin des attentes marseillaises (10-12 M€). Mais Ounahi aurait changé d’avis et ne voudrait plus retourner en Grèce !

Selon Foot Mercato, l’ancien Angevin voudrait jouer dans un club du Top 5 européen. Avec ses exigences qui changent tout le temps, le Marocain est en train de jouer avec le feu car Medhi Benatia n’est pas réputé pour sa patience, sans parler du fait qu’il a prouvé avec Mbemba qu’il n’avait pas peur à l’idée de placardiser un joueur !

