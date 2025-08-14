OM Mercato : grande nouvelle dans le dossier Ordoñez ! 

À tout juste 21 ans, Joel Ordoñez pourrait bien devenir la pièce maîtresse que l’OM attend pour solidifier sa défense. Il ne manque plus qu’un chèque XXL pour que l’affaire se concrétise.

🟨 Négociation en cours



Joel Ordoñez, plaît toujours autant à l’OM. Grand (1,91 m) et costaud, il domine dans les airs mais sait aussi casser les lignes par la passe. Autant dire un profil idéal pour le jeu de possession et de relance que prône Roberto De Zerbi.



Le coach italien, séduit par son profil, voit en lui un futur cadre capable de s’intégrer immédiatement aux côtés de Balerdi et Medina. Son arrivée offrirait à l’OM une charnière centrale à la fois physique, technique et complémentaire, de quoi changer le visage de l’arrière-garde marseillaise. Selon L’Équipe, c’est bel et bien lui que le club phocéen a choisi pour le poste de défenseur central tant convoité cet été.

Négociations bien avancées sur le plan contractuel

Problème : Bruges ne compte pas brader son joyau. Le prix fixé dépasse les 30 millions d’euros, une somme énorme pour les finances olympiennes. Le quotidien sportif précise que les négociations sont déjà bien avancées sur le plan contractuel, signe que le joueur est prêt à s’engager, mais il reste à trouver l’accord financier qui fera basculer le dossier.

Au-delà du court terme, Ordoñez représente un pari d’avenir. International U23, il rêve de s’imposer en Europe pour rejoindre définitivement la sélection équatorienne et jouer un rôle majeur lors de la prochaine Coupe du monde. Marseille pourrait lui offrir cette rampe de lancement… à condition de franchir la dernière marche.