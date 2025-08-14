ASSE Mercato : les Verts confirment la levée de l’option d’achat pour Pierre Ekwah, mais…
ASSE – Rodez : Horneland annonce 3 absents et le retour de Stassin ! 

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
14 août 2025

Eirik Horneland a tenu sa traditionnelle conférence de presse avant la réception de Rodez ce samedi à Saint-Étienne pour la deuxième journée de Ligue 2 (20h).

L’ASSE ne veut pas manquer ses grandes retrouvailles avec Geoffroy-Guichard. Ce samedi, à 20h, les Verts accueilleront Rodez après avoir ramené un point rocambolesque de Laval le week-end dernier (3-3).

Pour ce faire, Eirik Horneland pourra compter sur le retour de Lucas Stassin dans le groupe stépanois. En revanche, le coach de l’ASSE déplore plusieurs absences : « Maxime Bernauer, Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan sont forfaits. Pour le reste, tout va bien. Mahmoud Jaber est disponible, il vient de finir une semaine complète d’entrainement. Il est candidat au groupe. Joshua Duffus est prêt, Lucas Stassin est de retour ! Je suis très heureux avec ce groupe, maintenant, il va falloir faire des choix », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Pour moi, ça va être compliqué de composer ce groupe »

Relancé sur l’état de forme de ses joueurs, Horneland ne s’est pas caché derrière son petit doigt : « Les autres recrues sont aussi en forme et seront dans le groupe, a-t-il poursuivi face aux médias. Pour moi, ça va être compliqué de composer ce groupe, l’équipe est presque au complet dans de bonnes conditions. Maintenant, faire jouer l’équipe au mieux ensemble. »

Une attaque enfin complète ?

En attaque, le coach de l’ASSE aura enfin le choix : « Face à Rodez, nous aurons deux 9 de métier dans le groupe, c’est une bonne chose même si Augustine Boakye a fait un très bon match à Laval. Lucas Stassin me fait très bonne impression et dégage beaucoup de confiance, Joshua Duffus est prêt depuis quelques semaines. Je pense également qu’ils peuvent être compatibles sur le terrain. »

ASSELigue 2
