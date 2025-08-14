ASSE Mercato : les Verts confirment la levée de l’option d’achat pour Pierre Ekwah, mais…

L’ASSE a officiellement communiqué concernant l’avenir de Pierre Ekwah, qui n’est toujours pas revenu dans le Forez.

Ce jeudi, l’AS Saint-Étienne a officiellement annoncé la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah, confirmant ainsi un transfert permanent d’un montant avoisinant les 6 millions d’euros. Une opération qui devait marquer la continuité d’un prêt jugé concluant… mais qui prend désormais des allures de feuilleton.

Prêté à l’ASSE lors de la saison 2024-2025, Pierre Ekwah avait trouvé sa place au sein du collectif stéphanois. Pourtant, à peine le transfert acté, le milieu de terrain a refusé de reprendre l’entraînement, manifestant son mécontentement face à la perspective d’évoluer en Ligue 2 après la relégation du club. Le joueur n’a pas rejoint le groupe lors de la reprise et aurait exprimé son malaise quant à son avenir sportif.

Statu quo pour Ekwah

Malgré cette annonce, EVECT rapporte que la situation n’a pas changé. Le joueur, désormais sous contrat jusqu’en 2029, s’entraîne individuellement à Paris, et ne veut toujours pas évoluer en Ligue 2.

« L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par Sunderland (Angleterre) l’été dernier. Le milieu de terrain de 23 ans intègre officiellement l’effectif d’Eirik Horneland après une première saison lors de laquelle il est apparu à 30 reprises sous le maillot Vert », a de son côté informé l’ASSE.