ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili coincés, la tension monte chez les Verts !

Bloqués contre leur gré, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, vivent un été agité. Malgré leurs envies de départ, la direction de l’ASSE en a décidé autrement — et l’ambiance commence à se détériorer.

🟥 Rumeur

Depuis plusieurs semaines, tout le Forez bruisse des intentions des deux meilleurs buteurs du club – Lucas Stassin avec 12 buts et Zuriko Davitashvili avec 9 – de rejoindre un projet plus ambitieux ailleurs. Mais la direction de l’ASSE, désormais solide financièrement grâce à Kilmer Sports, a fermé la porte : ni l’un ni l’autre ne partira, sauf offre totalement délirante

Cette position ferme commence à faire grincer des dents pour certains. Selon Foot Mercato, une montée de tensions a été remarquée en interne au sujet de ces deux dossiers brûlants, ce qui pourrait perdurer jusqu’à la fin du mercato le 31 août prochain.

En parallèle, l’ASSE travaille deux dossiers : l’arrivée d’un milieu défensif et d’un autre élément offensif. Pour l’heure, Sébastien Denis confirme que c’est en total « stand by » autour de Stassin et de Davitashvili, les prix fixés éloignant les potentiels courtisans.

« Le coup d’œil de But FC »

« Il ne faudrait pas que ces deux dossiers chauds empoisonnent non seulement la suite du mercato stéphanois mais aussi le début de saison des Verts, entamé par un nul encourageant à Laval (3-3). Eirik Horneland va devoir serrer le jeu. »