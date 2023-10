Real Madrid - Mercato : Vinicius indique le nom de son futur club !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

"Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau... à part !" : en entretien ce vendredi dans France Football, Vinicius, l'attaquant du Real Madrid, s'est notamment confié sur la possible arrivée de Mbappé au Real. Mais il a aussi évoqué son avenir.

Il a fait une promesse à son père

"J'adore la vie ici en général, et ça se passe bien pour ma famille également. Quand mes proches se baladent, ils sont reconnus et on ne nous souhaite que du bonheur. Petit à petit, j'ai découvert cette nouvelle vie, de nouvelles émotions, une ferveur... Madrid, c'est unique. Dans le monde entier, tout le monde me parle de ce club. Et en dehors, ça me plaît. Je crois que je pourrais rester ici toute ma carrière, mais le club de ma vie, c'est Flamengo. J'ai promis à mon père d'y retourner un jour. Il faut que je respecte cette promesse."

