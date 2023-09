Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez prêt à une folie pour avoir Mbappé dès janvier ?

La dernière folle rumeur concernant Kylian Mbappé émane d'Ekrem Konur. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, le Real Madrid n'aurait plus l'intention d'attendre juin prochain pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Il serait en train de négocier avec le PSG pour une arrivée en janvier, à six mois de la fin de son contrat, moyennant une indemnité stratosphérique de 230 M€ !

Une rumeur étonnante dans la mesure où, si elle attend six mois, la Maison Blanche pourra s'attacher les services du joueur gratuitement. Certes, elle prévoit de lui verser une grosse prime mais rien de comparable avec 230 M€. En outre, Mbappé aurait renoncé aux primes que lui doit le PSG afin, justement, de pouvoir partir libre en juin. Mais là où cette rumeur prend du sens, c'est qu'en le recrutant cet hiver, le Real Madrid aborderait le sprint final de la saison avec une arme de destruction massive, lui qui n'a recruté que Joselu cet été pour combler le départ de Karim Benzema.

