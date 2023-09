Allemagne - France : la compo des Bleus est tombée, Mbappé sur le banc

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Allemagne - France, c'est ce soir à Dortmund, à 21h. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps a décidé de préserver Kylian Mbappé, qui a ressenti une gêne au genou. L'attaquant sera remplaçant.

Saliba-Todibo en défense centrale

Les Bleus se présenteront en 4-4-2 avec Antoine Griezmann et Randal Kolo Muani en pointe, Kingsley Coman à droite et Adrien Rabiot à gauche. Et une charnière Saliba-Todibo devant Mike Maignan.

