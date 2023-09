Équipe de France : Deschamps évite le dossier Mbappé et évoque un possible France - Algérie

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Saliba

"William est dans une hiérarchie du moment. Vous pouviez dire la même chose d'Upamecano à un moment donné. Ce sont des joueurs habitués au très haut niveau mais il y a un palier en équipe de France. Cela ne se fait pas en claquant des doigts. À ce poste-là, il y a un très forte concurrence."

La victoire face à l'Irlande

"On a effectivement plus utilisé le côté gauche. Avoir un équilibre des deux côtés, c’est quelque chose que l’on a déjà recherché. Tout dépend des caractéristiques. Théo Hernandez a des caractéristiques qui l’amènent à monter. Ce côté avec la présence de Kylian Mbappé, augmente le fait qu'il soit plus utilisé."

"Je suis désolé pour Flick"

Les difficultés actuelles de l'Allemagne et le limogeage de Flick

"Je suis désolé pour Hansi Flick, c'est quelqu'un que j'apprécie. Lui comme moi, on sait très bien à quoi nous en tenir quand les résultats ne sont pas là. Les trois dernières compétitions ont amené à des déceptions. Les derniers matchs, avec des défaites, n'ont pas arrangé la situation. Mais ça ne remet pas en question le potentiel de cette équipe. Je sais très bien qu'il y aura du répondant demain (mardi)."

Ses retrouvailles avec Voller

"C'est quelqu'un qui a un tempérament tellement joyeux... C'est avec grand plaisir que je vais le croiser demain. Humainement, je l'apprécie beaucoup. Le retrouver sur le banc d'en face va me faire plaisir."

Kolo Muani

"Il a eu une ascension phénoménale. Il a répondu à nos attentes, avant et pendant la Coupe du monde. Avec ce transfert au PSG, il va être plus exposé, c'est le revers de la médaille. Kolo Muani le sait bien."

"Un match amical face à l'Algérie ? Ce serait une bonne chose"

L'éventualité d'un France - Algérie

"Ce n'est pas moi qui décide des matchs amicaux. Si il y a la possibilité de le faire, ce serait une bonne chose. Mais ce n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas de soucis sur le fait d'avoir à jouer un match comme ça."

Propos retranscrits par Ouest-France et RMC Sport.

