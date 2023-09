France - Allemagne : Deschamps prépare des surprises, dont une concerne Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En d'autres temps, l'équipe de France n'aurait jamais songé à faire reposer ses meilleurs joueurs pour affronter l'Allemagne. Mais on n'est plus dans l'après-guerre, quand un vieux contentieux se réglait sur le terrain. Désormais, il y a des matches tous les trois jours, des états de forme à gérer et, selon RMC, Didier Deschamps aurait décidé de faire tourner son équipe ce soir au Signal Iduna Park, cinq jours après la victoire sur l'Irlande (2-0).

Une charnière Todibo-Saliba ?

Principale information, Kylian Mbappé devrait débuter sur le banc. Le sélectionneur tient à préserver son capitaine, qui va avoir de grosses échéances avec le PSG dans les semaines à venir et qui se serait plaint d'un genou. Idem pour Dayot Upamecano, qui devrait être remplacé dans l'axe par Jean-Clair Todibo. Le Niçois pourrait être associé à William Saliba en défense centrale. D'autres surprises dans le onze seraient à prévoir. Dommage car, vu la crise que traverse l'Allemagne depuis le 1-4 subi face au Japon qui a provoqué le renvoi d'Hansi Flick, il y avait peut-être un bon coup à jouer pour égaler ou battre la plus large victoire outre-Rhin (3-0 en 2003).

Kylian Mbappe pourrait démarrer sur le banc ce soir, face à l'Allemagne ! 🇫🇷



L'idée serait de le faire souffler, en vue des futures échéances parisiennes.



(RMC Sport) pic.twitter.com/Sec8c5p4Uh — Footballogue (@Footballogue) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life