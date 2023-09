Équipe de France, Juventus : Daniel Riolo annonce la fin de Paul Pogba !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Quand s'arrêtera l'incroyable succession de coups durs dont est victime Paul Pogba ? On imaginait que le Poulpe avait tourné le dos à ses malheurs judiciaires et sportifs en revenant au jeu avec la Juventus Turin. Erreur. Hier, la Fédération italienne a révélé qu'il était suspendu provisoirement suite à un résultat positif lors d'un contrôle anti-dopage. L'analyse du deuxième échantillon de son urine permettra de confirmer ou non la présence de métabolites de testostérone. Une fois encore, la relance du champion du monde 2018 est stoppée nette. Une fois de trop pour Daniel Riolo.

"Pour moi, Pogba, c'est fini"

Sur RMC hier, le journaliste a déclaré : "On peut dire que Pogba, la dernière fois qu'on l'a vu jouer au foot, c'était à l'Euro 2021. Et en club, depuis son départ de la Juventus en 2016, il ne fait plus de saison complète. Vous trouverez certainement des moments où il a enchaîné à Manchester United, mais jamais sur la durée d'une saison. Selon moi, il ne pourra jamais revenir, son corps a dit non. Il a d'ailleurs lui-même reconnu que l'affaire d'extorsion avec séquestration qu'il a vécue lui avait fait beaucoup de mal. J'ai enquêté là-dessus pour mon livre et je peux vous dire que même quelqu'un de très fort mentalement ne peut pas en ressortir indemne. Pour moi, Pogba, c'est fini".

🗣️💬 @DanielRiolo "On peut dire que Pogba, la dernière fois qu'on l'a vu jouer au foot c'était à l'Euro 2021 Il ne pourra jamais revenir, son corps a dit non. Pour moi c'est fini Pogba." pic.twitter.com/CKIJt6LLFh — After Foot RMC (@AfterRMC) September 11, 2023

Podcast Men's Up Life