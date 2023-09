Équipe de France, OGC Nice, Stade de Reims : Dominique Colonna est décédé

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le football français est endeuillé. Ce mardi, l'un des plus grands gardiens de son histoire, Dominique Colonna, s'en est allé à l'âge de 95 ans. Né en Corse, il a débuté sa carrière de gardien de but à Montpellier (1948-49), avant de filer au Stade Français (1949-55) et de rencontrer le succès à l'OGC Nice (1955-57) mais surtout à Reims (1957-63). Il a été champion de France à quatre reprises (1956 avec les Aiglons, 1958, 1960 et 1962 avec les Champenois), a remporté la Coupe de France 1958 et disputé la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1959 (0-2 face au Real Madrid).

Il était de l'épopée des Bleus à la Coupe du monde 1958

Dominique Colonna a également porté le maillot de l'équipe de France à 13 reprises entre 1957 et 1961. Il était de l'épopée tricolore lors de la Coupe du monde 1958 en Suède mais n'y avait pas joué un seul match. Après avoir raccroché les gants, il a été sélectionneur du Cameroun tout juste indépendant de 1963 à 1965 et a également été un éphémère vice-président de l'OM en 1995, quand Pierre Cangioni assurait la présidence. La rédaction de But! présente ses condoléances à la famille de cette légende du football français.

#DominiqueColonna. C’était l’ultime gardien des souvenirs et des heures heureuses quand avec Fontaine, Kopa, Piantoni et les autres du @StadeDeReims, ils avaient transformé le foot français en une bouteille de champagne. Adieu et merci Doumé. 🙏 — Dominique Grimault (@dominicgrimault) September 12, 2023

