Équipe de France : Thierry Henry est « bizarre » mais un crack est sous le charme !

Si l’arrivée de Thierry Henry à la tête de l’équipe de France Espoirs en a surpris plus d’un, elle a aussi eu le mérite de redynamiser le groupe des Bleuets après l’échec de l’Euro et le limogeage du breton Sylvain Ripoll.

A moins d’un an des JO des Paris, le Champion du Monde 1998 a déjà réussi ses premières missions : gagner son premier match (4-1 contre le Danemark) et séduire ses jeunes soldats. Si on le disait potentiellement sur la sellette dans le onze avec la présence de Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (OL) a montré contre les Scandinaves qu’il était toujours important à cette équipe.

Henry et Cherki se branchent déjà

Interrogé par Téléfoot sur la personnalité de son nouveau coach, le Lyonnais s’est permis une petite vanne : « Si je suis étonné par la personnalité d’Henry ? Non, parce que je sais que la mienne est déjà bizarre. Si je dis qu’il est bizarre ? Ça reste entre nous… », a-t-il rigolé. Habitué aux bons mots, l’ancien consultant de Prime Vidéo a rapidement répondu à Cherki : « Il a pas tord, faut toujours sortir du lot ».

