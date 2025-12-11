Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Real Madrid traverse une grosse crise et Xabi Alonso est contesté. Selon certaines sources, un ancien coach du PSG tenterait d’en profiter…

Après la défaite en Ligue des champions contre Manchester City, hier soir, l’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid ne tient plus qu’à un fil. L’ancien milieu de terrain est sur la sellette. Selon El Chiriguito, Florentino Pérez lui a donné 3 matchs pour sauver sa place. D’autres médias croient savoir qu’un nouveau mauvais résultat ce week-end provoquerait son licenciement.

Pochettino aurait sondé Pérez

Déjà présent dans l’organigramme du Real Madrid, Alvaro Arbeloa fait figure de favori pour prendre la suite de Xabi Alonso. Une option confirmée par le site Actu Real Madrid, qui ne rebondit pas sur la rumeur Jürgen Klopp, mais ajoute que Mauricio Pochettino, un proche de Florentino Pérez, a proposé ses services. Et que l’ancien coach du PSG serait prêt à quitter son poste de sélectionneur des États-Unis pour rejoindre le Real. A noter que El Chiringuito a organisé un sondage auprès des supporters afin de leur demander s’ils souhaitent que le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso. Et 65 % des sondés militent pour que l’ancien milieu de terrain merengue reste sur le banc.

Le parcours de Pochettino

2009–2012 : Espanyol (début de carrière)

2013–2014 : Southampton (révélation)

2014–2019 : Tottenham (apogée, finale de LDC)

2021–2022 : PSG (titres nationaux)

2023–2024 : Chelsea (reconstruction, expérience mitigée)

En poste avec la sélection des Etats-Unis