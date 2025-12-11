À LA UNE DU 11 DéC 2025
[23:30]OM : Greenwood porté aux nues, une recrue estivale se fait découper !
[22:55]OL : les tops et les flops de la victoire contre Go Ahead Eagles (2-1)
[22:00]Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?
[21:30]Stade Rennais : Habib Beye tient son défenseur du futur, c’est signé !
[21:04]Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !
[21:00]ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !
[20:50]FC Nantes – Angers SCO : le premier groupe de Kantari est tombé, il frappe fort d’entrée !
[20:40]OL, OM : la DNCG a rendu son verdict, et c’est une grosse surprise !
[20:20]OL : Benzema ouvre la porte à un retour… en équipe de France !
[20:00]FC Nantes : les Canaris ont réservé un drôle d’accueil à Kantari !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 22:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le Real Madrid traverse une grosse crise et Xabi Alonso est contesté. Selon certaines sources, un ancien coach du PSG tenterait d’en profiter…

Après la défaite en Ligue des champions contre Manchester City, hier soir, l’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid ne tient plus qu’à un fil. L’ancien milieu de terrain est sur la sellette. Selon El Chiriguito, Florentino Pérez lui a donné 3 matchs pour sauver sa place. D’autres médias croient savoir qu’un nouveau mauvais résultat ce week-end provoquerait son licenciement.

Pochettino aurait sondé Pérez

Déjà présent dans l’organigramme du Real Madrid, Alvaro Arbeloa fait figure de favori pour prendre la suite de Xabi Alonso. Une option confirmée par le site Actu Real Madrid, qui ne rebondit pas sur la rumeur Jürgen Klopp, mais ajoute que Mauricio Pochettino, un proche de Florentino Pérez, a proposé ses services. Et que l’ancien coach du PSG serait prêt à quitter son poste de sélectionneur des États-Unis pour rejoindre le Real. A noter que El Chiringuito a organisé un sondage auprès des supporters afin de leur demander s’ils souhaitent que le Real Madrid se sépare de Xabi Alonso. Et 65 % des sondés militent pour que l’ancien milieu de terrain merengue reste sur le banc.

Le parcours de Pochettino

  • 2009–2012 : Espanyol (début de carrière)
  • 2013–2014 : Southampton (révélation)
  • 2014–2019 : Tottenham (apogée, finale de LDC)
  • 2021–2022 : PSG (titres nationaux)
  • 2023–2024 : Chelsea (reconstruction, expérience mitigée)
  • En poste avec la sélection des Etats-Unis

Real MadridPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Real Madrid