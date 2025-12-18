Après le sacre du PQSG en Coupe Intercontinentale face à Flamengo (1-1, 4 tab 3), Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue en vue du mercato hivernal.

Le PSG a tranché pour son mercato hivernal : pas de débauche de recrues, seulement un renfort ciblé ! Selon Achille Ash, journaliste à BeurFM, Luis Enrique a validé l’arrivée d’un seul joueur, un milieu de terrain, pour renforcer l’effectif cet hiver. « Au sujet du mercato le poste privilégié serait un milieu de terrain. Plusieurs profils auraient été proposés mais refusés par le club car jugé trop âgé. Cette volonté fait suite au repositionnement de Zaïre-Emery qui donne entière satisfaction au club », explique notre confrère sur X.

Luis Enrique ne veut qu’un milieu en janvier

Cette décision traduit une approche très claire de l’entraîneur espagnol : privilégier la qualité à la quantité. Plutôt que de disperser les efforts et multiplier les recrues sans vision, le PSG choisit de consolider un poste précis, où le club ressent un réel besoin, tout en valorisant la progression de ses jeunes joueurs et le repositionnement réussi de Warren Zaïre-Emery, déjà devenu un élément central du dispositif de Luis Enrique. Ce choix pragmatique s’inscrit également dans une stratégie financière mesurée. Le PSG souhaite éviter les dépenses excessives et se concentrer sur des renforts qui apportent immédiatement un impact sur le terrain, sans bouleverser la cohésion de l’équipe.

Un Mercato encore stratégique du PSG ?

L’option d’un seul recrutement permet aussi à Luis Enrique de garder la main sur la gestion des rotations et de maintenir un équilibre dans son groupe, tout en se préparant à affronter la deuxième partie de saison sur tous les fronts : Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions. En résumé, le PSG opte pour un mercato hivernal minimaliste mais stratégique. Luis Enrique mise sur la continuité et la stabilité de son projet, tout en renforçant là où le besoin est concret. Si ce choix semble prudent, il pourrait bien s’avérer déterminant pour maintenir l’équipe au plus haut niveau et préparer sereinement la suite de la saison.