À LA UNE DU 18 DéC 2025
[12:31]OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 
[12:20]FC Nantes : le nouveau Sergio Conceiçao sur le banc du FCN ?
[12:00]RC Lens : Oughourlian a mis la main sur la recrue pour détrôner le PSG 
[11:50]PSG Mercato : après Flamengo, Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue cet hiver 
[11:25]FC Nantes Mercato : après Abline, l’OM a l’avenir de ce buteur des Canaris entre ses mains ! 
[11:01]Revue de presse : Monaco vise un joueur du Barça, du renfort à Lens, un Rennais titille Greenwood, Haise fragilisé avant Nice – ASSE !
[10:44]OM Mercato : le remplaçant de Balerdi ciblé à l’Atalanta Bergame, le PSG le connaît par cœur !
[10:17]ASSE : Horneland en est fou, Kilmer Sports tente un énorme pari au Mercato !
[09:45]Revue de presse espagnole : Mbappé flirte avec Ronaldo au Real, Ter Stegen secoue le Barça  
[09:21]OM : nouveau coup dur pour Gouiri, coup de tonnerre au mercato hivernal ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : après Flamengo, Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue cet hiver 

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 11:50
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Après le sacre du PQSG en Coupe Intercontinentale face à Flamengo (1-1, 4 tab 3), Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue en vue du mercato hivernal. 

Le PSG a tranché pour son mercato hivernal : pas de débauche de recrues, seulement un renfort ciblé ! Selon Achille Ash, journaliste à BeurFM, Luis Enrique a validé l’arrivée d’un seul joueur, un milieu de terrain, pour renforcer l’effectif cet hiver. « Au sujet du mercato le poste privilégié serait un milieu de terrain. Plusieurs profils auraient été proposés mais refusés par le club car jugé trop âgé. Cette volonté fait suite au repositionnement de Zaïre-Emery qui donne entière satisfaction au club », explique notre confrère sur X.

Luis Enrique ne veut qu’un milieu en janvier 

Cette décision traduit une approche très claire de l’entraîneur espagnol : privilégier la qualité à la quantité. Plutôt que de disperser les efforts et multiplier les recrues sans vision, le PSG choisit de consolider un poste précis, où le club ressent un réel besoin, tout en valorisant la progression de ses jeunes joueurs et le repositionnement réussi de Warren Zaïre-Emery, déjà devenu un élément central du dispositif de Luis Enrique. Ce choix pragmatique s’inscrit également dans une stratégie financière mesurée. Le PSG souhaite éviter les dépenses excessives et se concentrer sur des renforts qui apportent immédiatement un impact sur le terrain, sans bouleverser la cohésion de l’équipe. 

Un Mercato encore stratégique du PSG ?

L’option d’un seul recrutement permet aussi à Luis Enrique de garder la main sur la gestion des rotations et de maintenir un équilibre dans son groupe, tout en se préparant à affronter la deuxième partie de saison sur tous les fronts : Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions. En résumé, le PSG opte pour un mercato hivernal minimaliste mais stratégique. Luis Enrique mise sur la continuité et la stabilité de son projet, tout en renforçant là où le besoin est concret. Si ce choix semble prudent, il pourrait bien s’avérer déterminant pour maintenir l’équipe au plus haut niveau et préparer sereinement la suite de la saison.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot