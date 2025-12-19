À LA UNE DU 19 DéC 2025
[17:00]OM : le torchon brûle avec Balerdi… De Zerbi balance tout avec une photo choc !
[16:40]PSG : Luis Enrique explique comment Safonov s’est blessé et fait de lui un Super Héros !
[16:20]FC Nantes : pour ou contre un prêt de Terem Moffi (OGC Nice) ?
[15:45]ASSE Mercato : Davitashvili cash sur son avenir !
[15:20]ASSE : Horneland a une priorité au Mercato, elle va surprendre les supporters !
[14:00]Stade Rennais Mercato : Angers prend position dans le dossier Chérif
[13:37]OL : Paulo Fonseca ne veut pas imiter Pierre Sage (RC Lens)
[13:14]OM : la carrière marseillaise d’Angel Gomes torpillée par son entourage ?
[13:01]PSG : Safonov blessé, Chevalier relancé !
[12:46]ASSE : Horneland annonce un coup dur avec Nice et parle de N’Guessan
PSG : Luis Enrique explique comment Safonov s’est blessé et fait de lui un Super Héros !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 16:40
Le coach du PSG a apporté des précisions sur la blessure de Matvei Safonov, un gros coup dur vue sa forme étincelante…

Enorme surprise, ce vendredi, à la lecture du communiqué médical du PSG : Matvei Safonov souffre d’une fracture de la main gauche et sera absent pour une durée indéterminée ! Un nouveau point sera fait dans trois à quatre semaines pour savoir où il en est dans sa récupération. Le Russe, héros de la finale de la Coupe Intercontinentale mercredi contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1), au cours de laquelle il a arrêté quatre pénaltys, se serait blessé pendant cette séance.

Safonov a fini la séance de tirs au but du PSG avec la main fracturée

« Je ne peux rien expliquer, c’est incroyable. Les joueurs ne savent pas comment ça s’est passé. On pense que ça s’est passé lors du troisième tir au but où il a fait un mouvement bizarre. Il a une fracture, il a arrêté les deux derniers tirs au but avec la fracture. L’adrénaline est tellement forte que je pense qu’il aurait pu arrêter tous les tirs au but sans douleur. Je n’ai pas pu encore parler avec lui. Il a fait un très grand match, pareil pour les quatre derniers matches qu’il a joués. La vie lui a dit qu’il doit se reposer, d’accepter ça. Avec sa mentalité, il va revenir plus vite que prévu, il a cette caractéristique. »

