PSG : Luis Enrique a fait ses choix pour le Mercato, le cas Beraldo est enfin tranché !

Le PSG ne devrait pas se montrer très actif cet hiver au Mercato. Ni dans le sens des arrivées, ni dans celui des départs…

Sauf surprise, il n’y aura pas de gros coup à la Kvara au PSG cet hiver. RMC annonce un Mercato très calme et s’attend même à « un calme plat » dans la capitale. « La saison dernière, le PSG avait frappé fort en s’attachant les services de Khvitcha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros. Un coup magistral tant le Géorgien avait été décisif dans la fin de saison parisienne et l’épopée en Ligue des champions. Mais il faut y voir une exception. Car, à l’époque, le virevoltant attaquant avait fait le forcing pour quitter Naples, au point de sécher des entraînements, ce qui avait pu faciliter son départ d’Italie. Cette fois, il n’est pas exclu que Paris se renforce cet hiver, avec l’idée par exemple de cibler un défenseur polyvalent, mais les supporters doivent plutôt s’attendre à un calme plat. »

Beraldo devrait rester au PSG

Dans le sens des départs aussi un statu quo est à envisager. Le vainqueur cette semaine de la Coupe intercontinental est ravi de son effectif, Luis Enrique a confiance en tout son joli petit monde et notamment en ses jeunes à fort potentiel (Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou…), en qui il croit beaucoup. Un départ de Lucas Beraldo est annoncé depuis quelques semaines mais le Brésilien devrait rester. « Même s’il ne joue pas beaucoup, il reste un élément à part entière du puzzle du Paris Saint-Germain. Sa jeunesse (22 ans) et son profil rare, celui d’un défenseur gaucher à l’aise techniquement, en font un élément difficile à remplacer en cas de départ », croit savoir RMC.