À LA UNE DU 19 DéC 2025
[19:30]PSG, FC Barcelone Mercato : Marcus Rashford vers un grand rival du Barça, direction Madrid ?
[19:00]PSG : la menace FC Barcelone s’éloigne pour Luis Enrique
[18:30]PSG : Luis Enrique a fait ses choix pour le Mercato, le cas Beraldo est enfin tranché !
[18:15]OM : deux recrues à la rescousse, De Zerbi est aux anges !
[17:40]ASSE : Kilmer Sports séduit par Luis Castro (ex FC Nantes) !
[17:30]ASSE : incroyable révolution à l’OGC Nice, la venue des Verts totalement éclipsée !
[17:00]OM : le torchon brûle avec Balerdi… De Zerbi balance tout avec une photo choc !
[16:40]PSG : Luis Enrique explique comment Safonov s’est blessé et fait de lui un Super Héros !
[16:20]FC Nantes : pour ou contre un prêt de Terem Moffi (OGC Nice) ?
[15:45]ASSE Mercato : Davitashvili cash sur son avenir !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Luis Enrique a fait ses choix pour le Mercato, le cas Beraldo est enfin tranché !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 18:30
💬 Commenter

Le PSG ne devrait pas se montrer très actif cet hiver au Mercato. Ni dans le sens des arrivées, ni dans celui des départs…

Sauf surprise, il n’y aura pas de gros coup à la Kvara au PSG cet hiver. RMC annonce un Mercato très calme et s’attend même à « un calme plat » dans la capitale. « La saison dernière, le PSG avait frappé fort en s’attachant les services de Khvitcha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros. Un coup magistral tant le Géorgien avait été décisif dans la fin de saison parisienne et l’épopée en Ligue des champions. Mais il faut y voir une exception. Car, à l’époque, le virevoltant attaquant avait fait le forcing pour quitter Naples, au point de sécher des entraînements, ce qui avait pu faciliter son départ d’Italie. Cette fois, il n’est pas exclu que Paris se renforce cet hiver, avec l’idée par exemple de cibler un défenseur polyvalent, mais les supporters doivent plutôt s’attendre à un calme plat. »

Beraldo devrait rester au PSG

Dans le sens des départs aussi un statu quo est à envisager. Le vainqueur cette semaine de la Coupe intercontinental est ravi de son effectif, Luis Enrique a confiance en tout son joli petit monde et notamment en ses jeunes à fort potentiel (Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou…), en qui il croit beaucoup. Un départ de Lucas Beraldo est annoncé depuis quelques semaines mais le Brésilien devrait rester. « Même s’il ne joue pas beaucoup, il reste un élément à part entière du puzzle du Paris Saint-Germain. Sa jeunesse (22 ans) et son profil rare, celui d’un défenseur gaucher à l’aise techniquement, en font un élément difficile à remplacer en cas de départ », croit savoir RMC.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot