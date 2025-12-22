PSG : Safonov sort du silence après sa blessure

À LA UNE DU 22 DéC 2025
Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 21:08
Matvey Safonov (PSG)
Quelques jours après sa blessure, le gardien du PSG, Matvey Safonov, a posté un message sur son compte Instagram.

Matvey Safonov s’est blessé au pire des moments. Alors qu’il semblait en train de prendre la place de Lucas Chevalier comme gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain, le portier russe s’est fracturé la main gauche et sera éloigné des terrains entre trois et quatre semaines.

Le message de Safonov sur Instagram

Pour la première fois depuis l’annonce de sa blessure, le gardien du PSG s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. L’ancien portier de Krasnodar a posté une story sur son compte Instagram avec un message inspirant : « Ajoutez de la couleur à votre vie ». Un message court mais porteur d’optimisme, qui montre que Matvey Safonov reste positif malgré cette blessure et qu’il est déjà tourné vers sa reprise et son retour sur le terrain.

