Mercato : le PSG doit-il vraiment rester les bras croisés cet hiver ?

Le PSG ne devrait pas faire de folie au mercato hivernal. Un risque ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat.

« À la vue des objectifs, le PSG doit recruter »

« Malgré ce qu’on entend dans les couloirs du club, rester inactif cet hiver serait une erreur stratégique pour le PSG. L’infirmerie ne se videra pas aussi vite qu’on le croit et les cadres continueront à enchaîner les matchs à un rythme intense, avec tous les risques que cela implique. La première partie de saison a déjà mis en lumière certaines limites dans le turnover : quand un joueur clé manque, le système de Luis Enrique en souffre, et l’équipe perd parfois en fluidité et intensité. Ce n’est pas pour rien que le RC Lens a pris la tête de la Ligue 1. Et c’est aussi pour cela qu’un recrutement ciblé est indispensable. Au milieu de terrain, il faut un joueur capable de soulager les cadres et d’apporter du dynamisme et de la sécurité dans l’entrejeu.

En attaque, la situation est tout aussi urgente : Ousmane Dembélé, même s’il reste le crack du PSG, donne encore des signes de fragilité physique et ne peut pas porter l’offensive à lui seul sur toute la durée de la saison. Ne rien faire serait prendre un risque énorme avec les objectifs fixés par le club. Le PSG vise toujours la Ligue des champions et ne peut se permettre de subir une baisse de régime ou une vague de blessures au moment crucial de la saison. Le mercato hivernal est donc bien plus qu’une option : il doit être utilisé pour renforcer les lignes clés et assurer la profondeur nécessaire pour continuer à jouer sur tous les tableaux avec une vraie marge de sécurité. »

Bastien AUBERT

« Quand tous les blessés reviendront dans le groupe… »

« S’il n’y avait pas toutes ces blessures au PSG, je ne pense pas qu’on parlerait ne serait-ce une seconde de renforts urgents au mercato hivernal. Effectivement, ce contre-coup était à prévoir au vu de la saison dantesque vécue par Paris. Mais quand tous les blessés reviendront dans le groupe, je pense que la question ne se posera plus. D’autant que Luis Enrique a martelé qu’il voulait absolument faire de la place aux titis parisien. Boly, Mbaye, Jangeal, Kamara, Nsoki et Ndjantou, qui s’est blessé, ont tous été utilisés cette saison, preuve que les paroles sont bien suivies d’actes.

Paris a de la ressource, et on sait que son centre de formation est de très grande qualité. Après, si le club réussit à refaire un « coup » à la Kvaratskhelia comme l’hiver dernier, il est évident que ça apporterait une sacrée plus-value à l’effectif. Mais lorsque Hakimi, Lee ou encore Safonov reviendront, le PSG enclenchera sans doute le mode rouleau compresseur, et c’est d’ailleurs pour ça que je vois difficilement le RC Lens ou l’OM parvenir à arracher le titre en Ligue 1″.

William TERTRIN