À LA UNE DU 29 DéC 2025
[14:40]RC Lens : le Racing peut souffler au Mercato, le LOSC aussi ! 
[14:20]PSG Mercato : un deal Vitinha – Vinicius, la  réponse cash d’Al-Khelaïfi au Real Madrid !
[14:00]FC Barcelone Mercato : passé par City, un ancien de La Masía pourrait faire son grand retour au Barça ! 
[13:30]CAN 2025 : l’Algérie avantagée pour un sacre au Maroc ?
[13:03]ASSE : Stassin lâche un message musclé et énigmatique avant le départ du mercato 
[12:53]OGC Nice : Claude Puel remplace Franck Haise avec plusieurs chantiers en vue
[12:45]ASSE, OM, LOSC, RC Lens Mercato – INFO BUT! : accord et annonce imminente pour Gessime ! 
[12:16]PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un buteur prodige de Ligue 2 que toute l’Europe s’arrache !
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un buteur prodige de Ligue 2 que toute l’Europe s’arrache !

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 12:16
💬 Commenter
Aly Traoré (Amiens)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En à peine quelques semaines, Aly Traoré (Amiens, 16 ans) est devenu l’un des noms les plus en vue du mercato hivernal. Au point d’intéresser le PSG ? 

Retenez bien ce nom : Aly Traoré. À 16 ans, Africa Foot assure que l’avant-centre d’Amiens, surnommé le « baby killer », déclenche une bataille intense entre le PSG et les grands d’Europe. Né en février 2009,  l’avant-centre possède déjà un pedigree impressionnant pour son âge. D’origine franco-malienne, ce pur avant-centre explose les filets chez les U17 d’Amiens. Il compte aussi cinq sélections et autant de buts avec l’équipe de France U17. Sa signature ? Une efficacité redoutable et une maturité rare devant le but – des atouts qui intriguent tout le continent.

Des performances exceptionnelles à seulement 16 ans

Huit buts en six matchs chez les U17 nationaux, puis six réalisations supplémentaires en sept sorties avec les U19, dont deux en Coupe Gambardella : le ratio est hors-norme. Ces chiffres l’ont propulsé dans le groupe pro d’Amiens en Ligue 2, avec une première apparition dès cette saison. Certes, son temps de jeu reste limité, mais le potentiel est évident. Et du côté de l’actualité du marché des jeunes, la ruée pour des talents précoces s’intensifie comme rarement ces dernières saisons.

PSG, Manchester, Arsenal… Tous sur les rangs !

Le Paris SG n’a pas traîné pour s’informer activement auprès de l’entourage du joueur. Mais la concurrence est féroce. Les clubs spécialistes de la post-formation et de la jeunesse sont à l’affût : RB Salzbourg, AS Monaco, RB Leipzig, Arsenal, Manchester City et Manchester United ! Dans cette course, certains concurrents historiques comme le club du Rocher affiche un intérêt concret pour Traoré, au même titre que les mastodontes anglais. Le PSG devra jouer serré pour ne pas laisser s’échapper ce “serial buteur”.

Comment Amiens gère l’avenir de son joyau ?

La direction amiénoise avance sur une ligne de crête : entre prudence et volonté de valoriser ses pépites. Alors que plusieurs jeunes du club sont proches de décrocher leur premier contrat pro, le staff reste conscient de l’enjeu colossal autour d’Aly Traoré. Exploser les statistiques chez les jeunes, c’est une chose. S’imposer en Ligue 2, c’en est une autre : pour Traoré, la progression se construit pas à pas. En coulisses, Amiens mesure son coup, loin du tumulte, mais sans ignorer les sollicitations. 

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot