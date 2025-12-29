En à peine quelques semaines, Aly Traoré (Amiens, 16 ans) est devenu l’un des noms les plus en vue du mercato hivernal. Au point d’intéresser le PSG ?

Retenez bien ce nom : Aly Traoré. À 16 ans, Africa Foot assure que l’avant-centre d’Amiens, surnommé le « baby killer », déclenche une bataille intense entre le PSG et les grands d’Europe. Né en février 2009, l’avant-centre possède déjà un pedigree impressionnant pour son âge. D’origine franco-malienne, ce pur avant-centre explose les filets chez les U17 d’Amiens. Il compte aussi cinq sélections et autant de buts avec l’équipe de France U17. Sa signature ? Une efficacité redoutable et une maturité rare devant le but – des atouts qui intriguent tout le continent.

Des performances exceptionnelles à seulement 16 ans

Huit buts en six matchs chez les U17 nationaux, puis six réalisations supplémentaires en sept sorties avec les U19, dont deux en Coupe Gambardella : le ratio est hors-norme. Ces chiffres l’ont propulsé dans le groupe pro d’Amiens en Ligue 2, avec une première apparition dès cette saison. Certes, son temps de jeu reste limité, mais le potentiel est évident. Et du côté de l’actualité du marché des jeunes, la ruée pour des talents précoces s’intensifie comme rarement ces dernières saisons.

PSG, Manchester, Arsenal… Tous sur les rangs !

Le Paris SG n’a pas traîné pour s’informer activement auprès de l’entourage du joueur. Mais la concurrence est féroce. Les clubs spécialistes de la post-formation et de la jeunesse sont à l’affût : RB Salzbourg, AS Monaco, RB Leipzig, Arsenal, Manchester City et Manchester United ! Dans cette course, certains concurrents historiques comme le club du Rocher affiche un intérêt concret pour Traoré, au même titre que les mastodontes anglais. Le PSG devra jouer serré pour ne pas laisser s’échapper ce “serial buteur”.

Comment Amiens gère l’avenir de son joyau ?

La direction amiénoise avance sur une ligne de crête : entre prudence et volonté de valoriser ses pépites. Alors que plusieurs jeunes du club sont proches de décrocher leur premier contrat pro, le staff reste conscient de l’enjeu colossal autour d’Aly Traoré. Exploser les statistiques chez les jeunes, c’est une chose. S’imposer en Ligue 2, c’en est une autre : pour Traoré, la progression se construit pas à pas. En coulisses, Amiens mesure son coup, loin du tumulte, mais sans ignorer les sollicitations.