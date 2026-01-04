À LA UNE DU 6 JAN 2026
PSG : la compo de Luis Enrique pour le derby face au Paris FC

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 19:52
💬 Commenter
Luis Enrique donnant des instructions à ses joueurs lors du match du PSG à Metz.
Voici la compo officielle du PSG pour affronter le Paris FC dans le derby de la 17e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le PSG reçoit le Paris FC pour le derby le plus court d’Europe en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h au Parc des Princes.

La compo du PSG

Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mayulu, Doué.

