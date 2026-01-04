PSG : la compo de Luis Enrique pour le derby face au Paris FC

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici la compo officielle du PSG pour affronter le Paris FC dans le derby de la 17e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le PSG reçoit le Paris FC pour le derby le plus court d’Europe en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h au Parc des Princes.

La compo du PSG

Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mayulu, Doué.