PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la compo officielle du PSG pour affronter le RC Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le PSG se déplace au RC Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1, afin de reprendre la place de leader au RC Lens. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 20h45 au stade de la Meinau.

La compo du PSG

Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Mbaye, Mayulu, Barcola.