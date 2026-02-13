PSG : le groupe de Luis Enrique pour affronter le Stade Rennais, avec un retour précieux

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Le groupe du PSG pour affronter le Stade Rennais ce vendredi soir.

Ce vendredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais pour ouvrir la 22e journée de Ligue 1. À cette occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, et sans surprise, Ndjantou, Ruiz et Mayulu sont forfaits. En revanche, Hakimi revient.

Le groupe parisien

Chevalier, Safonov, Marin – Marquinhos, Pacho, Hakimi, Mendes, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Dro – Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Lee, Mbaye.