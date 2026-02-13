À LA UNE DU 13 FéV 2026
[12:26]OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg
[12:10]RC Lens : Sage a dû prendre la pire décision de son mandat chez les Sang et Or
[12:00]OM Mercato : snobé par Marseille, Pavard a déjà trouvé son futur club !
[11:51]PSG : le groupe de Luis Enrique pour affronter le Stade Rennais, avec un retour précieux
[11:39]Stade Rennais : le groupe convoqué par Tambouret face au PSG, avec cinq absents
[11:30]Revue de presse : nouvelles révélations sur Beye au Stade Rennais, Thomasson (RC Lens) relance le derby face au LOSC
[11:00]OL : un ancien dirigeant lyonnais espéré pour sauver le football français
[10:30]OM Mercato : un banni de Deschamps raté de peu, la vérité éclate
[10:02]PSG Mercato : deux coups dantesques pour 200 M€ cet été, le Real Madrid et le FC Barcelone peuvent trembler
[09:41]Revue de presse espagnole : terrible stat pour Flick au FC Barcelone, quatre finales pour Arbeloa avec le Real Madrid
PSG : le groupe de Luis Enrique pour affronter le Stade Rennais, avec un retour précieux

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 11:51
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre le Sporting.
Le groupe du PSG pour affronter le Stade Rennais ce vendredi soir.

Ce vendredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais pour ouvrir la 22e journée de Ligue 1. À cette occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, et sans surprise, Ndjantou, Ruiz et Mayulu sont forfaits. En revanche, Hakimi revient.

Le groupe parisien

Chevalier, Safonov, Marin – Marquinhos, Pacho, Hakimi, Mendes, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Dro – Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Lee, Mbaye.

