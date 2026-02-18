Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La commission de discipline a rendu son verdict dans les débordements survenus il y a deux dimanches lors du Classico. La tribune Auteuil est partiellement fermée pour deux matches.

Le Paris Saint-Germain s’attendait au pire après les débordements de ses supporters lors du Classico. Entre chants insultants, banderoles et tifos qui ne l’étaient pas moins, il pensait que la commission de discipline allait frapper fort, surtout qu’il s’agit d’un récidiviste. Mais finalement, la sanction n’est pas si terrible : deux matches fermes pour une partie de la tribune Auteuil. Voici toutes les sanctions.

LIGUE 1 MCDONALD’S

22e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Metz – AJ Auxerre du dimanche 15 février 2026

Avertissement du joueur Lassine SINAYOKO (AJ Auxerre).

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

EXCLUSIONS

Un match de suspension ferme : Aleksandr GOLOVIN (AS Monaco)

Deux matchs de suspension ferme : Arouna SANGANTE (Havre AC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026.

Cristian CASSERES (Toulouse FC), Mamadou Coulibaly (AS Monaco)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme : Steeve BEUSNARD (Pau FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026.

Mory GBANE (Stade de Reims), Giovanni HAAG (Red Star FC), Matthieu HUARD (Red Star FC), Alexandre LAURAY (Le Mans FC), Sam SANNA (Stade Lavallois MFC)

INCIDENTS

22e journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy-Lorraine – ESTAC Troyes du samedi 7 février 2026

Comportement de M. Michaël CHRETIEN, Directeur sportif de l’AS Nancy-Lorraine.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026 à 00h00.

POLICE DES TERRAINS

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du dimanche 8 février 2026

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage massif d’engins pyrotechniques, utilisation d’un pointeur laser et expressions orales et visuelles constatées entraînant une interruption temporaire de la rencontre.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes de la tribune Auteuil du Parc des Princes et amende de 10.000 euros.

La sanction prend effet immédiatement.

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Brestois 29 – FC Lorient du samedi 7 février 2026

Comportement des supporters du Stade Brestois 29 : usage d’engins pyrotechniques entraînant un retard de coup d’envoi, puis une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Quimper du Stade Francis Le Blé.

La sanction prend effet immédiatement.