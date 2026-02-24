Le latéral du PSG, Achraf Hakimi, sera jugé devant la cour criminelle pour des faits de viol présumés remontant à 2023. L’information a été confirmée par son avocate à l’AFP, après la décision du juge d’instruction de suivre les réquisitions du parquet de Nanterre, qui avait requis un procès en août 2025.

Coup dur pour Achard Hakimi. Dans cette affaire, le capitaine du PSG est accusé par une jeune femme d’attouchements non consentis et de viol qui auraient eu lieu à son domicile. Les faits présumés s’inscrivent dans une procédure ouverte au début de l’année 2023. Mis en examen en mars de la même année, l’international marocain conteste fermement depuis l’origine l’ensemble des accusations portées contre lui.

Sa ligne de défense est constante : il affirme n’avoir échangé qu’un baiser avec la plaignante et réfute tout acte non consenti. Son entourage a toujours dénoncé des accusations infondées, tandis que la justice poursuit désormais son cours avec la perspective d’un procès devant la cour criminelle départementale.

Ce renvoi marque une étape clé dans le dossier. Il ne préjuge en rien de la culpabilité du joueur, mais ouvre la voie à un débat contradictoire devant la juridiction compétente. En attendant, Hakimi continue d’évoluer sous les couleurs parisiennes, dans un contexte judiciaire qui reste lourd et particulièrement médiatisé.