PSG Mercato : faut-il s’inquiéter pour l’avenir d’Ousmane Dembélé ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat autour de l’état d’Ousmane Dembélé, qui inquiète au PSG.

« Avant un Mondial, ça devient problématique »

Mon inquiétude devient réelle autour de Ousmane Dembélé. L’ailier du PSG a déjà raté 13 matches toutes compétitions confondues cette saison à cause de pépins musculaires et de rechutes, un chiffre qui commence sérieusement à interpeller puisqu’il n’a jamais été aussi élevé depuis son arrivée à Paris. Son explosivité reste une arme unique, mais son corps envoie trop souvent des signaux d’alerte.

À force d’arrêts et de reprises, le risque d’une blessure plus lourde plane. Et à l’approche de la Coupe du Monde, c’est aussi l’Equipe de France de football qui doit s’inquiéter. Dembélé est un facteur X capable de faire basculer un Mondial, mais encore faut-il qu’il arrive en pleine possession de ses moyens. La gestion de son temps de jeu et de sa récupération devient désormais un enjeu stratégique majeur. À 28 ans, il y a urgence… sans compter qu’on pourrait comprendre que cette santé aléatoire ne freine le PSG pour une possible prolongation de contrat. »

Bastien AUBERT

« Il est bien parti pour rendre encore de beaux services au PSG »

« Je ne me fais pas trop de souci pour l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG. Il est vrai qu’il y a plusieurs grosses inquiétudes médiatiques ou des rumeurs insistantes, mais je pense que ça va forcément pencher en faveur d’une situation stable et constructive pour le Français. Dembélé est sous contrat jusqu’en 2028, et on sait que la direction travaille actuellement à une prolongation et une revalorisation, même si un accord est encore loin d’être trouvé je pense. Mais ce genre de dossiers est délicat et il n’y a rien d’anormal à voir les choses traîner.

Sportivement, il reste un joueur majeur pour le PSG et une figure influente de l’équipe. On parle quand même du Ballon d’Or. Certes, il y a cette rumeur qui plane concernant un éventuel départ en Arabie saoudite, mais sincèrement, je n’y crois pas une seule seconde. En tout cas pas dès cet été. Le club et le joueur ont tous deux intérêt à faire en sorte que la situation reste positive, et à ce stade aucune alerte majeure ne justifie de s’inquiéter pour la suite de sa carrière à Paris. Il est vrai que ses blessures cette saison sont un gros coup dur, et il ne faudrait pas qu’il retombe dans ses travers. Mais à l’image de ce qu’il a été capable de faire face à l’OM récemment, je pense sérieusement qu’il est bien parti pour rendre encore de beaux services à Paris… et à l’équipe de France dès cet été à la Coupe du Monde ».

William TERTRIN

