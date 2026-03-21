PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’OGC Nice

Voici la compo officielle du PSG pour affronter l’OGC Nice.
Ce samedi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour reprendre la place de leader de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 à l’Allianz Riviera.
La compo du PSG
Safonov – Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha (cap), Lee – Doué, Mayulu, Kvaratskhelia.
⚔️ Le XI de départ !#OGCNPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/ZmNWVDPa2M— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2026