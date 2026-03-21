PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’OGC Nice

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Voici la compo officielle du PSG pour affronter l’OGC Nice.

Ce samedi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour reprendre la place de leader de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h05 à l’Allianz Riviera.

La compo du PSG

Safonov – Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha (cap), Lee – Doué, Mayulu, Kvaratskhelia.