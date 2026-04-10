PSG : coup de théâtre confirmé pour le Parc des Princes, accord en vue ?

Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, s’est de nouveau exprimé sur le dossier de la vente du Parc des Princes au PSG.

La nomination d’Emmanuel Grégoire à la tête de la mairie de Paris a rebattu lles cartes dans le dossier de la vente du Parc des Princes et du futur stade du Paris Saint-Germain. Ouvert à une cession de l’enceinte aux propriétaires qataris du club parisien, le nouveau maire de la capitale a indiqué ce jeudi qu’un accord pourrait être trouvé d’ici l’automne.

Un accord bientôt trouvé entre le PSG et la mairie de Paris ?

« Notre objectif est d’articuler les ambitions du PSG avec nos propres objectifs en matière de sport. Le vœu présenté au Conseil de Paris doit me donner un mandat de discussion avec le club. L’idée est d’aboutir à un accord d’ici l’automne », a expliqué Emmanuel Grégoire lors d’une conférence de presse.

Ces négociations ont été repoussées à l’automne afin de s’aligner sur le calendrier du Paris Saint-Germain, qui étudie également la possibilité de construire un nouveau stade à Massy ou à Poissy.

À quel prix ?

Reste désormais la question du prix de vente du Parc des Princes. « La valeur financière du Parc sera fixée par les domaines et la décision finale reviendra au Conseil de Paris. Il est en tout cas important pour nous de raccrocher les wagons et pour pouvoir travailler sur ce dossier, il faut avoir un mandat clair », a ajouté le membre du Parti socialiste.