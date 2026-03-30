À LA UNE DU 30 MAR 2026
[15:15]FC Nantes : Un ancien Canari est décédé
[15:00]ASSE : les supporters pas convaincus par deux pépites de Ligue 2, Kilmer Sports attendu au tournant
[14:37]FC Nantes : Cardiff débouté dans l’affaire Sala, ils vont renflouer les caisses du FC Nantes
[14:30]FC Barcelone : coup de théâtre pour Marcus Rashford ? 3 pistes envisagées
[14:08]PSG : coup de tonnerre, la mairie ouvre la porte au Qatar pour le Parc des Princes
[13:52]Stade Rennais Mercato : Pouille déjà contrarié pour le défenseur qu’il voulait offrir à Franck Haise
[13:40]FC Nantes : 5 joueurs qui pourraient être vendus en cas de descente en Ligue 2
[13:20]ASSE : gros changement à Geoffroy-Guichard, les supporters déjà sous tension
[13:00]OM : ce détail du nouveau logo a failli mettre le feu aux poudres
[12:40]FC Nantes : sur les traces de Sala, le bouleversant retour de sa mère à Nantes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : coup de tonnerre, la mairie ouvre la porte au Qatar pour le Parc des Princes

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 14:08
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

C’est un retournement totalement inattendu pour le Paris Saint-Germain. En à peine une semaine, un dossier bloqué depuis des années vient de connaître une accélération spectaculaire.

Une décision forte dès son arrivée

À peine élu, Emmanuel Grégoire n’a pas perdu de temps.

Le nouveau maire de Paris a clairement affiché sa volonté : vendre le Parc des Princes au PSG… et rapidement. Une position radicalement opposée à celle de Anne Hidalgo, avec qui les relations étaient devenues très tendues.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

« Je suis favorable à la vente »

Le message est limpide.

« Je veux entamer les discussions […] je suis favorable à la vente. »

Mieux encore, le maire souhaite aller vite. Très vite.

Un conseil de Paris exceptionnel est prévu mi-avril pour lancer officiellement les démarches, avec un objectif clair : boucler l’opération avant la fin de l’été.

Des discussions déjà lancées avec le Qatar

Et ce n’est pas qu’une déclaration d’intention.

Nasser Al-Khelaifi a déjà été contacté. Les échanges ont commencé, preuve que ce dossier est désormais une priorité.

Le PSG, qui se heurtait jusqu’ici à un mur, voit soudain toutes les portes s’ouvrir.

Un changement de cap total

Ce virage est majeur.

Pendant des années, la mairie refusait catégoriquement de céder le Parc des Princes. Résultat : le club envisageait sérieusement de construire un nouveau stade ailleurs, notamment à Massy ou à Poissy.

Mais avec cette nouvelle position, tout pourrait basculer.

Pourquoi cette ouverture ?

Le maire assume son choix :

« Ce n’est pas à l’argent public de payer une enceinte de foot professionnel. »

L’idée est simple :

  • vendre le stade
  • réinvestir l’argent dans les équipements sportifs
  • développer des espaces verts

Un choix politique… mais aussi stratégique.

Vers une réconciliation totale ?

Après des années de tensions, une nouvelle relation semble se dessiner entre la ville de Paris et le PSG.

Du côté des supporters, cette annonce est perçue comme une excellente nouvelle. Rester au Parc des Princes, lieu historique du club, est une priorité.

Un été décisif pour l’avenir du PSG

Rien n’est encore signé. La décision finale dépendra du Qatar et de la vision du club.

Mais une chose est sûre :
Le PSG n’a jamais été aussi proche de devenir propriétaire de son stade.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot