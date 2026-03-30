PSG : coup de tonnerre, la mairie ouvre la porte au Qatar pour le Parc des Princes

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C’est un retournement totalement inattendu pour le Paris Saint-Germain. En à peine une semaine, un dossier bloqué depuis des années vient de connaître une accélération spectaculaire.

Une décision forte dès son arrivée

À peine élu, Emmanuel Grégoire n’a pas perdu de temps.

Le nouveau maire de Paris a clairement affiché sa volonté : vendre le Parc des Princes au PSG… et rapidement. Une position radicalement opposée à celle de Anne Hidalgo, avec qui les relations étaient devenues très tendues.

« Je suis favorable à la vente »

Le message est limpide.

« Je veux entamer les discussions […] je suis favorable à la vente. »

Mieux encore, le maire souhaite aller vite. Très vite.

Un conseil de Paris exceptionnel est prévu mi-avril pour lancer officiellement les démarches, avec un objectif clair : boucler l’opération avant la fin de l’été.

🔴 Paris : vers la vente du Parc des Princes au PSG ? ➡️ "Je considère que ce n'est pas à l'argent public de payer une enceinte de foot professionnel. Je considère qu'on peut mettre l'argent à bien d'autres endroits plus utiles", dit Emmanuel Grégoire, maire de Paris. pic.twitter.com/S3X7iZg4Zx — franceinfo (@franceinfo) March 30, 2026

Des discussions déjà lancées avec le Qatar

Et ce n’est pas qu’une déclaration d’intention.

Nasser Al-Khelaifi a déjà été contacté. Les échanges ont commencé, preuve que ce dossier est désormais une priorité.

Le PSG, qui se heurtait jusqu’ici à un mur, voit soudain toutes les portes s’ouvrir.

Un changement de cap total

Ce virage est majeur.

Pendant des années, la mairie refusait catégoriquement de céder le Parc des Princes. Résultat : le club envisageait sérieusement de construire un nouveau stade ailleurs, notamment à Massy ou à Poissy.

Mais avec cette nouvelle position, tout pourrait basculer.

Pourquoi cette ouverture ?

Le maire assume son choix :

« Ce n’est pas à l’argent public de payer une enceinte de foot professionnel. »

L’idée est simple :

vendre le stade

réinvestir l’argent dans les équipements sportifs

développer des espaces verts

Un choix politique… mais aussi stratégique.

Vers une réconciliation totale ?

Après des années de tensions, une nouvelle relation semble se dessiner entre la ville de Paris et le PSG.

Du côté des supporters, cette annonce est perçue comme une excellente nouvelle. Rester au Parc des Princes, lieu historique du club, est une priorité.

Un été décisif pour l’avenir du PSG

Rien n’est encore signé. La décision finale dépendra du Qatar et de la vision du club.

Mais une chose est sûre :

Le PSG n’a jamais été aussi proche de devenir propriétaire de son stade.