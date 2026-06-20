Stade Rennais Mercato : Rennes officialise sa troisième recrue estivale

Le Stade Rennais a officialisé ce samedi l’arrivée de Gonçalo Oliveira en provenance de Benfica.

C’était attendu depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Gonçalo Oliviera est un joueur du Stade Rennais. Le jeune défenseur central arrive en provenance de Benfica contre 3,5 millions d’euros. L’international U21 portugais a signé un contrat de cinq ans avec le club Rouge et Noir, soit jusqu’en juin 2031.

Le communiqué du SRFC

« Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, les Rouge et Noir accueillent un troisième renfort. Le défenseur Gonçalo Oliveira rejoint la Bretagne en provenance du Benfica. Promesse du football lisboète, l’international U17, U18, U19 et U21 s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club de la capitale bretonne.

Adrien Thomasson dans l’entrejeu, Issa Soumaré sur le front de l’attaque. Le SRFC poursuit son mercato avec une nouvelle ligne renforcée. Le défenseur Gonçalo Oliveira débarque du Benfica où il s’est forgé la réputation d’un profil particulièrement prometteur, mêlant habileté avec le ballon et puissance dans les duels.

Formé à la brillante académie du Benfica, à Lisbonne, la ville qui l’a vu naître, le gaucher d’1 mètre 84 a franchi toutes les étapes avec brio. Jusqu’aux portes de l’équipe fanion. Habitué des sélections jeunes portugaises, le gaucher sort d’une saison particulièrement aboutie tant avec l’équipe réserve des Aigles (24 matchs, 2 buts) qu’en Youth League.

Dans ce format prestigieux, le défenseur s’est notamment mué en leader incontournable, capitaine lors de ses neufs apparitions avec huit victoires au compteur. Son équipe est finalement tombée en demi-finale face à Bruges après avoir notamment dominé Newcastle (5-1), Leverkusen (5-0), l’Ajax (4-0) ou encore Naples (3-0) et l’Inter (3-2).

La Bretagne est un nouveau défi, une place où Gonçalo Oliveira à l’occasion de confirmer tous les espoirs placés en lui. Celui qui fêtera son 20e anniversaire le 4 juillet, devient le sixième portugais à rejoindre les Rouge et Noir au XXIe siècle après Nélson Oliveira, Pedro Mendes, Afonso Figueiredo, Xeka et Jota. Degemer mat Gonçalo ! », peut-on lire sur le communiqué du club breton.