Luis Enrique pourrait réserver un choix inattendu pour le déplacement du PSG à Manchester City, ce mercredi soir en Ligue des champions (21h).

Le PSG s’apprête à passer un véritable test européen. Après un début de saison mouvementé, les hommes de Luis Enrique ont retrouvé une dynamique positive. Avec quatre succès consécutifs en Ligue 1 et en Ligue des champions, Paris arrive à l’Etihad Stadium avec davantage de confiance. Mais Manchester City reste un adversaire de premier plan. Et si Luis Enrique souhaite poursuivre sur cette lancée, il devra trouver la meilleure formule pour son milieu de terrain.

Zaïre-Emery dans le onze du PSG ?

Le principal doute concerne Warren Zaïre-Emery. Le jeune international français a souvent été utilisé à différents postes depuis ses débuts au PSG. Mais ces dernières semaines, ses prestations et son implication semblent avoir convaincu son entraîneur. À l’approche d’un rendez-vous aussi important, L’Équipe fait savoir que Luis Enrique pourrait donc lui offrir une nouvelle opportunité de débuter. Cette hypothèse prend de l’épaisseur avec les difficultés récentes de João Neves, habituellement installé dans le onze parisien. Le Portugais n’afficherait pas actuellement son meilleur niveau, ce qui pourrait pousser le staff à revoir ses plans. Zaïre-Emery possède en tout cas des arguments intéressants : son volume de jeu, son intensité dans les duels et sa capacité à se projeter peuvent offrir une autre dynamique à l’entrejeu parisien.

João Neves reste un élément important du projet de Luis Enrique. Mais la concurrence est particulièrement forte au PSG, et aucun joueur ne semble assuré de conserver sa place lorsque les performances ne suivent plus. Le déplacement à Manchester pourrait donc représenter un tournant ponctuel dans la hiérarchie du milieu. Il ne s’agirait pas nécessairement d’une sanction contre João Neves, mais plutôt d’un choix tactique destiné à répondre aux exigences d’un adversaire capable de mettre beaucoup d’intensité dans l’entrejeu.

Luis Enrique ne veut pas revivre les play-offs

Même si une défaite à Manchester ne compromettrait pas à elle seule les ambitions européennes du PSG, l’objectif parisien reste de terminer suffisamment haut dans la phase de ligue pour éviter un passage supplémentaire par les play-offs. Luis Enrique sait qu’un résultat positif à l’extérieur pourrait compter dans cette course.

L’entraîneur espagnol du PSG ne devrait donc pas prendre cette rencontre à la légère. Le groupe parisien retenu pour le déplacement comprend bien Warren Zaïre-Emery et João Neves, tous deux disponibles pour cette affiche. La décision de Luis Enrique sera particulièrement observée.