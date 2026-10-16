PSG Mercato : gros coup dur pour cet hiver, une piste prioritaire tombe à l’eau !

Dans le viseur du PSG pour renforcer sa défense, Marc Pubill devrait finalement prolonger son contrat avec l’Atlético de Madrid, où un accord de principe aurait été trouvé.

Le PSG pourrait devoir tirer un trait sur Marc Pubill. Selon les informations de Matteo Moretto, relayées par DAZN Espagne, le défenseur espagnol est proche de prolonger son contrat avec l’Atlético de Madrid, probablement jusqu’en 2031. Le club espagnol a transmis une deuxième offre au joueur et à son entourage, qui devraient l’accepter. Les signatures seraient désormais la dernière étape avant l’officialisation.

Cette nouvelle représente un possible coup dur pour le PSG. D’après plusieurs informations publiées ces derniers jours, le club parisien surveille le profil de Marc Pubill en vue du prochain mercato. Le latéral droit, également capable d’évoluer dans l’axe, fait partie des joueurs de l’Atlético susceptibles d’intéresser Luis Campos et Luis Enrique. Un dossier lié au potentiel départ d’Illya Zabarnyi.

L’Atlético prend les devants pour conserver son défenseur

Face à cet intérêt potentiel, l’Atlético de Madrid entend sécuriser l’avenir de son joueur. Une première proposition avait déjà été formulée durant l’été, avant cette nouvelle offensive contractuelle.

À seulement 23 ans, Marc Pubill représente un profil polyvalent et prometteur pour les Colchoneros. Une prolongation permettrait au club madrilène de consolider son effectif et de compliquer les éventuelles approches de concurrents européens.

Pour le PSG, le dossier semble donc prendre l’eau, et la tendance est claire : si l’accord annoncé se concrétise, Paris pourrait voir s’éloigner une piste défensive en vue du prochain mercato hivernal.