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FRANCE

ASSE : Cathro élargit son plan avant le Red Star

Par Louis Chrestian - 16 Oct 2026, 06:45
ASSE : Cathro élargit son plan avant le Red Star

Ian Cathro a profité de sa conférence de presse avant le déplacement au Red Star pour balayer plusieurs dossiers, de l’infirmerie à la gestion des jeunes. Au-delà du forfait de Gautier Larsonneur, l’entraîneur de l’ASSE a notamment évoqué Mamour Ndiaye et Pedro.

Larsonneur forfait, Cathro attend avant d’en dire plus

On vous en parlait dès mercredi : Ian Cathro avait annoncé plusieurs coups durs et trois retours avant le choc de Ligue 2 face au Red Star. Le technicien écossais a depuis livré un compte rendu plus large de la situation de son groupe.

Gautier Larsonneur ne sera pas disponible samedi. L’ASSE doit encore déterminer la prise en charge de la blessure de son gardien avant de communiquer davantage. « Gautier a une blessure qu’on ne peut pas ignorer et, pour le moment, le plus important, c’est vraiment de déterminer la marche à suivre », a expliqué Cathro.

Le Cardinal et Jaber disponibles, Lamba absent

Le point médical apporte aussi quelques certitudes. Julien Le Cardinal sera présent pour la rencontre et Mahmoud Jaber est disponible. Zuriko Davitashvili, malade ces derniers jours, va mieux. En revanche, Chico Lamba et Tamar Svetlin manqueront ce rendez-vous au sommet.

Ces absences obligent Cathro à revoir certains équilibres avant de défier le Red Star. Le déplacement s’annonce d’autant plus délicat que le club audonien constitue un adversaire direct dans le haut du classement. Le staff stéphanois devra donc trancher, notamment dans le but, sans son capitaine habituel.

Ndiaye, Pedro et les jeunes également au cœur du point presse

Le développement nouveau ne concerne pas seulement l’infirmerie. Comme le rapporte le compte rendu de la conférence de presse de Cathro, l’entraîneur des Verts a également abordé la situation de Mamour Ndiaye, de Pedro et des jeunes issus du centre de formation.

Une manière d’élargir la réflexion au-delà du seul onze appelé à débuter samedi. Cathro doit gérer les indisponibilités immédiates tout en accompagnant les éléments prometteurs de la maison verte, sans brûler les étapes. Ses choix face au Red Star donneront ainsi une première indication sur la place qu’il entend leur réserver.

Un test majeur pour la progression des Verts

Cathro a enfin évoqué la progression de son équipe et la qualité du Red Star. Cette affiche doit permettre de mesurer les avancées de l’ASSE dans un contexte exigeant, avec un effectif diminué mais plusieurs retours utiles. Entre les ajustements imposés par les blessures et la gestion des jeunes, le technicien écossais dispose de plusieurs décisions importantes à prendre avant samedi.

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