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FRANCE

RC Lens : danger pour Florian Thauvin avant Troyes ?

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 18:00
Florian Thauvin (RC Lens)

Très sollicité depuis le début de la saison, Florian Thauvin fait l’objet d’une attention particulière du pôle performance du RC Lens, qui doit trouver le bon équilibre avant le déplacement à Troyes.

Florian Thauvin sera-t-il ménagé face à Troyes ? La question se pose avant le déplacement des Sang et Or, ce samedi, alors que le capitaine lensois enchaîne les rencontres et reste l’un des principaux atouts offensifs de son équipe.

À 33 ans, le numéro 10 réalise un début de saison particulièrement convaincant. Avec déjà 5 buts et 4 passes décisives au compteur, Florian Thauvin s’impose comme un élément clé du secteur offensif lensois, dont une éventuelle absence ou un temps de jeu réduit pourrait peser lourd face à Troyes.

« Déterminer si on prend un risque en le faisant jouer »

Interrogé avant la rencontre, Yannick Cahuzac a expliqué que la gestion physique de son capitaine reposait sur un suivi individualisé. Pas question de décider uniquement en fonction du calendrier : le staff s’appuie sur des données précises, mais aussi sur les sensations du joueur.

« On a un pôle performance de très haut niveau avec beaucoup d’indicateurs, beaucoup de moyens de déterminer la fatigue et les problématiques individuelles parce que chacun a ses forces et ses faiblesses athlétiquement et on a un pôle hyper complet avec beaucoup de moyens qui nous permettent de déterminer si on prend un risque en le faisant jouer. Et après, il y a une communication qui est faite avec le joueur pour avoir le ressenti et quand j’ai un peu la globalité de toutes ces informations, ça me permet à moi de faire mon choix », rapporte La Voix du Nord.

Une gestion importante avant un nouvel enchaînement

Le calendrier renforce cette interrogation. Après la défaite contre le Sporting Portugal (0-2), mardi en Ligue des champions, Lens doit rapidement se tourner vers le championnat, avant un nouvel échéancier chargé et un match dès mercredi contre Bruges en LDC.

Pour Cahuzac, l’enjeu est donc de trouver le juste équilibre entre la nécessité de rester compétitif et celle de maintenir ses cadres en pleine possession de leurs moyens. Reste à savoir si les indicateurs physiques de Thauvin inciteront le staff à le titulariser une nouvelle fois ou à adapter son temps de jeu face à l’ESTAC. En son absence, ils sont plusieurs à pouvoir postuler à une place de titulaire : Hazard, Sotoca, ou encore Mesloub. Trois joueurs qui ont démarré sur le banc face au Sporting.

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