Équipe de France : un dynamiteur estampillé OM et RC Lens postule auprès de Zidane

Relancé avec l’OGC Nice, Jonathan Clauss n’a pas abandonné l’équipe de France et espère convaincre Zinédine Zidane de lui offrir une nouvelle chance chez les Bleus.

Jonathan Clauss n’a pas dit son dernier mot en équipe de France. Invité de Téléfoot ce dimanche, le latéral de l’OGC Nice a clairement affiché ses ambitions internationales, alors que Zinédine Zidane a pris les commandes des Bleus. À 34 ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et du RC Lens espère toujours retrouver la sélection.

Jonathan Clauss n’a pas renoncé aux Bleus

Interrogé sur ses chances de retrouver l’équipe de France, le défenseur niçois n’a laissé aucune place au doute. « Est-ce que j’ai tiré un trait sur l’équipe de France ? Non, jamais. Ça reste dans un coin de ma tête. Tant que je suis footballeur, je serai prêt », a-t-il affirmé dans l’émission de TF1.

Une déclaration qui ressemble à un message adressé au nouveau sélectionneur. Malgré une concurrence importante à son poste, notamment avec Jules Koundé, Malo Gusto et Pierre Kalulu, Clauss garde l’espoir de retrouver le maillot bleu. L’international français, qui compte déjà plusieurs sélections, connaît le chemin pour revenir au plus haut niveau.

L’OM et Lens dans le parcours de Clauss

Avant de s’installer à Nice, Jonathan Clauss s’est notamment illustré sous les couleurs du RC Lens, où ses performances lui ont permis de découvrir l’équipe de France en mars 2022. Son passage à l’Olympique de Marseille a ensuite confirmé son statut de latéral offensif capable d’apporter dans le jeu.

Aujourd’hui, le Niçois veut profiter de la nouvelle dynamique de son club pour relancer ses ambitions. « On a des nouveaux joueurs, on a un nouveau staff. On a une nouvelle énergie qui s’est créée. À nous maintenant de l’entretenir. On vise mieux que le maintien », a-t-il expliqué.

Zinédine Zidane à l’écoute ?

Désormais à la tête des Bleus, Zinédine Zidane représente une nouvelle perspective pour les joueurs qui espèrent gagner leur place en sélection. Clauss, lui, entend continuer à convaincre sur le terrain plutôt que de renoncer à ses ambitions.

Reste à savoir si ses performances avec l’OGC Nice lui permettront de revenir dans les plans du sélectionneur. Une chose est sûre : malgré les obstacles et la concurrence, Jonathan Clauss n’a pas fermé la porte à l’équipe de France.