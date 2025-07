PSG : Paris pulvérise l’Inter Miami et Lionel Messi et file en quarts de la CDM des clubs

Voici le résumé du match entre le PSG et l’Inter Miami pour le 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs (4-0).

Dès l’entame du match, le PSG montrait son envie de prendre rapidement les devants. À la 4e minute, Kvaratskhelia animait déjà le couloir gauche. Il repiquait vers la surface et glissait la balle à Barcola, dont la reprise du pied gauche était repoussée de justesse par le pied droit d’Ustari. Quelques instants plus tard, les Parisiens ouvraient le score. À la 6e minute, Vitinha se chargeait d’un coup franc obtenu par Désiré Doué. Son centre tendu trouvait João Neves au second poteau, qui plaçait une tête plongeante victorieuse à bout portant.

Le PSG pensait doubler la mise à la 15e minute. Allen, côté Inter Miami, concédait un corner face à Fabian Ruiz. Doué le frappait rentrant depuis la gauche, Barcola prolongeait de la tête au premier poteau, et Ruiz concluait de la tête à son tour. Mais l’Espagnol était signalé hors-jeu. À la 24e, Kvaratskhelia repiquait encore de la gauche et armait une frappe enroulée du droit. Le ballon frôlait le poteau opposé d’Ustari, qui semblait battu.

La suite tournait rapidement à la démonstration. À la 39e, Aviles jouait avec le feu en dribblant en tant que dernier défenseur. Ruiz le pressait, récupérait et lançait Barcola en profondeur. L’ailier fixait deux défenseurs floridiens avant de remettre à Ruiz, qui centrait en retrait. João Neves surgissait pour conclure du droit, inscrivant un doublé. Cinq minutes plus tard, le sort s’acharnait sur Tomas Aviles. À la 44e, il se retrouvait malchanceux sur un centre à mi-hauteur de Doué, destiné à Fabian Ruiz. Le défenseur argentin déviait involontairement le ballon dans son propre but, laissant Ustari médusé.

Le PSG ne relâchait pas son emprise. Dans le temps additionnel de la première période (45’+3), Vitinha, véritable métronome du jeu parisien, alertait Barcola d’une superbe transversale. Le numéro 29 repiquait légèrement vers l’intérieur et servait en retrait Achraf Hakimi. Le Marocain contrôlait et finissait du droit en deux temps, aidé par la barre transversale. À la pause, le PSG menait 4-0, maîtrisant totalement son sujet.

Le PSG affrontera Flamengo ou le Bayern

En seconde période, les Parisiens continuaient de se montrer dangereux. À la 58e minute, Barcola réalisait un contrôle orienté somptueux sur une passe de Vitinha et déclenchait un tir du gauche puissant, qu’Ustari repoussait difficilement à deux mains. À la 63e, juste après le retour d’Ousmane Dembélé sous le maillot parisien, l’Inter Miami tentait de réagir. Lionel Messi accélérait dans la surface et frappait du gauche en angle fermé, mais Donnarumma captait tranquillement ce premier tir cadré de son équipe.

Trois minutes plus tard (66’), Hakimi se retrouvait proche du doublé après avoir contrôlé dans le dos d’un Jordi Alba dépassé, mais Ustari s’imposait à bout portant. À la 75e, Tadeo Allende s’élevait haut pour reprendre de la tête un centre venu de la gauche signé Telasco Segovia, mais Donnarumma s’interposait brillamment. À la 80e, Lionel Messi héritait d’un bon centre de Jordi Alba et plaçait une tête piquée au cœur de la surface parisienne. Donnarumma, impeccable, se couchait sur sa droite pour détourner le ballon.

Pas de frayeur dans ce match pour le PSG, qui a parfaitement maîtrisé son sujet pour ses retrouvailles avec Lionel Messi. Le club de la capitale se qualifie donc pour les quarts de finale et affrontera Flamengo ou le Bayern Munich samedi prochain (18 heures en France).

Les buts en vidéo