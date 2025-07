PSG Mercato : Zabarnyi patauge,Paris active une nouvelle piste low cost en défense ! 

Alors que le Paris Saint-Germain s’active pour renforcer son arrière-garde cet été, la piste menant à Ilya Zabarnyi reste prioritaire mais patauge. Du coup, Luis Campos a pris les devants.

🟥 Rumeur

Le PSG n’a toujours pas réussi à faire signer Ilya Zabarnyi. Le défenseur de Bournemouth, solide et déjà rompu au rythme de la Premier League, coche toutes les cases pour intégrer l’effectif parisien mais les discussions avec les Cherries sont loin d’être simples : le club anglais se montre inflexible, et les négociations piétinent depuis plusieurs semaines.

Face à cette situation bloquée, les champions d’Europe en titre multiplient les options. Plusieurs noms circulent en coulisses, parmi lesquels Mario Gila (Lazio) ou Diogo Leite (Union Berlin), deux profils plus abordables sur le plan financier mais également moins confirmés à très haut niveau. Une nouvelle piste a émergé, révélée par le quotidien espagnol Marca : Yarek Gasiorowski.

Le défenseur central de 20 ans, formé au FC Valence, est considéré comme l’un des plus grands espoirs espagnols à son poste. Gaucher, puissant dans les duels et à l’aise à la relance, il dispose d’un potentiel certain. Sous contrat avec le club ché jusqu’en 2027, il possède une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Néanmoins, Valence, en proie à des difficultés financières, ne serait pas contre une vente bien en deçà de ce montant. Les dernières offres reçues — 6 puis 8 millions d’euros de la part de Feyenoord — ont été repoussées. Le club espagnol attend plutôt entre 10 et 12 millions, une somme que le PSG serait parfaitement en mesure de proposer.

Mais Paris n’est pas seul sur le dossier. Brighton et Sunderland suivent également Gasiorowski avec attention, tandis qu’aux Pays-Bas, le PSV Eindhoven et surtout Feyenoord poussent fort pour s’attacher ses services. Le PSG garde toutefois une longueur d’avance en matière d’arguments sportifs et économiques, notamment s’il venait à accélérer dans les jours à venir. Le dossier est donc ouvert.

« Le coup d’œil de But FC »

« Passer d’Ilya Zabarnyi, joueur chevronné de Premier League, à Yarek Gasiorowski, jeune espoir du Valence FC, n’est pas forcément un bon signal envoyé par le PSG sur ce mercato. Nil doute que cette piste a été éventée pour continuer à creuser le dossier de l’Ukrainien, promis à Paris après le Mondial des Clubs. »