PSG Mercato : deux recrues bouclées XXL après le Mondial des Clubs !

Plutôt discret depuis le coup d’envoi officiel du mercato estival, le Paris Saint-Germain avance sans faire de bruit mais pourrait acter deux signatures après la Coupe du Monde des Clubs.

Le Paris Saint-Germain affiche une stratégie claire sur le marché des transferts cet été, privilégiant la patience plutôt que la précipitation. Depuis plusieurs mois, les dirigeants parisiens ont clairement identifié deux cibles prioritaires : Rodrigo Mora, jeune milieu offensif prometteur, et Ilya Zabarnyi, défenseur central ukrainien. Ces deux joueurs symbolisent les besoins du club pour renforcer un effectif en quête d’équilibre et de compétitivité.

Le contexte particulier de la période actuelle, marqué par la tenue de la Coupe du Monde des Clubs, joue un rôle majeur dans le ralentissement des négociations. Le PSG, conscient des enjeux sportifs, préfère temporiser plutôt que de se précipiter, laissant ainsi le temps aux discussions d’évoluer sereinement. Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale ne s’inquiète pas de cette situation et attend avec confiance la fin de la compétition pour enclencher la phase active de son recrutement.

Mora et Zabarnyi déjà d’accord avec le PSG

Sur le plan sportif, Rodrigo Mora séduit le staff parisien par sa créativité, son sens du jeu et son volume de courses. À seulement 22 ans, ce milieu offensif est perçu comme un futur pilier capable d’apporter une nouvelle dimension au jeu parisien. Zabarnyi, quant à lui, est un défenseur central robuste et fiable, dont le profil rassure les décideurs du PSG. Son expérience internationale et sa solidité défensive en font un candidat idéal pour stabiliser la charnière parisienne.

Les discussions avancent avec les joueurs, qui ont d’ores et déjà donné leur accord de principe pour rejoindre le PSG. En revanche, les négociations avec leurs clubs respectifs restent tendues. Porto pour Mora et Bournemouth pour Zabarnyi maintiennent des positions fermes sur les montants demandés, mais le dialogue se poursuit et l’espoir d’un dénouement positif grandit au sein du club.

Dès la fin de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG compte bien passer à l’offensive et finaliser ces dossiers prioritaires. L’objectif est clair : débuter la préparation estivale avec un effectif renforcé et le plus complet possible, afin de répondre aux ambitions sportives élevées du club. En attendant, Paris reste fidèle à sa méthode : travailler en coulisses avec discrétion, efficacité et patience.