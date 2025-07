PSG : Luis Enrique laisse planer le doute pour Dembélé et répond au Bayern pour Barcola

Avant le quart de finale de Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich (18h), Luis Enrique était présent en conférence de presse. Extraits.

Une revanche du match perdu en LDC ?

« Pour moi, c’est un peu différent. Je n’ai aucun sentiment de revanche. Revanche de quoi ? D’un match en phase de ligue ? Pas de revanche pour moi. C’est un match motivant parce que c’est un quart de finale d’une nouvelle compétition. Et c’est suffisant pour être motivé. Pas de revanche pour moi ».

L’état de la pelouse

Pire que le match contre l’Inter Miami (qui s’est disputée dans le même stade). J’espère que demain (samedi), ça peut s’améliorer avec l’arrosage. On verra

Ousmane Dembélé prêt à débuter ?

« Il a fait toute la semaine d’entraînement avec le groupe. Ces séances me donnent beaucoup d’informations et je suis content de voir Ousmane avec l’équipe. On verra. Ce n’est pas le moment de donner des informations à l’adversaire. On verra demain ».

La mort de Diogo Jota

« C’est la pire nouvelle qu’on peut recevoir. Tout le monde du football est affecté. Je ne peux pas imaginer ce que ses proches et sa famille peuvent ressentir. On veut simplement leur transmettre notre soutien, mais il n’y a rien qui peut adoucir la peine. Il n’y a que le temps pour guérir cela. Évidemment, on est très tristes pour les joueurs portugais qui ont joué avec lui et ses coéquipiers. C’est la vie, il faut l’accepter, c’est dur ».

Le cas Bradley Barcola, suivi par le Bayern

« Qui sait ce qui peut arriver au mercato… Évidemment, on aime le fait que d’autres équipes apprécient nos joueurs, mais on s’appuie sur de jeunes joueurs, en particulier les joueurs français. Bradley Barcola a été un joueur clé pour nous cette saison. Il a été beaucoup critiqué à Paris. C’est sa deuxième saison au club. C’est arrivé à d’autres jeunes joueurs. Ça fait partie du processus de progression individuelle. Bien sûr, j’espère qu’il va rester à Paris pour de longues années. Et c’est ce qu’il veut aussi, je n’ai pas de doute là-dessus ».

Propos rapportés par Le Figaro.