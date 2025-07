PSG – Bayern Munich : Bradley Barcola veut prendre sa revanche et faire taire Leon Goretzka

Avant le match entre le PSG et Bayern Munich, Bradley Barcola a été animé par un véritable sentiment de revanche.

À l’approche du quart de finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich, samedi à 18 heures, l’attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola a affiché une motivation intacte et un enthousiasme palpable. Une opposition qui sonne pour lui comme une occasion de revanche, après la défaite 0-1 subie à l’automne dernier en Ligue des Champions.

« On va se donner à fond pour faire taire les gens qui parlent »

« Je pense que c’est notre plus grande source de motivation aujourd’hui, ce sentiment de revanche. Quand on avait perdu chez eux, ça avait été très dur chez nous. Ça a été un des déclics de la saison. Cette défaite nous avait fait mal, elle nous a fait prendre conscience qu’à ce moment-là, on n’avait plus beaucoup de chances de continuer dans cette Ligue des champions », a déclaré l’attaquant, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Barcola a également été amené à réagir aux propos de Leon Goretzka, qui avait déclaré : « On les a déjà battus cette saison, on abordera ce match la tête haute ». L’ancien de l’OL a répondu franchement : « Honnêtement, on est très rarement au courant de ce qui se dit. On va se donner à fond pour faire taire les gens qui parlent. »