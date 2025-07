Coupe du monde des Clubs : le Real Madrid rejoint le PSG, les retrouvailles avec Mbappé s’annoncent chaudes !

Le Real Madrid, vainqueur du Borussia Dortmund à New-York hier soir, affrontera le PSG est en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs.

Il y aura bien des retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé la semaine prochaine aux Etats-Unis. Le PSG avait battu le Bayern Munich (2-0) en ¼ de finale de la Coupe du monde des Clubs ce samedi à Atlanta grâce à deux buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Et quelques heures plus tard, le Real a également validé son billet pour le dernier carré en écartant le Borussia Dortmund (3-2).

Gonzalo Garcia a encore frappé, Mbappé a ouvert son compteur

C’est Gonzalo Garcia qui a ouvert le score pour le club merengue, d’entrée de jeu. Le 4e but du jeune avant-centre en cinq matches depuis le début de la compétition. Et Fran Garcia a doublé la mise quelques minutes plus tard. Un break rapide, au bout de 20 minutes, dont le Borussia ne s’est pas relevé malgré une réduction du score dans le temps additionnel. Kylian Mbappé est à nouveau entré en jeu en fin de match, pour la dernière demi-heure, et c’est lui qui a inscrit le 3e but merengue, servi par Arda Güler. Mais il y a fort à parier qu’il débutera sur le banc face aux Parisiens, vu le rendement de son « remplaçant ». Quant à Dean Huijsen, il sera suspendu pour avoir provoqué le penalty qui a permis au Borussia de revenir à 3-2, juste avant que Courtois évite l’égalisation de Sabitzer en réalisant une parade splendide. Une fin de match complètement folle !