PSG – Bayern Munich : Courtois monte au créneau pour Donnarumma et remballe Neuer

Après le gros contact entre Gianluigi Donnarumma et Jamal Musiala lors de PSG – Bayern Munich, Thibaut Courtois a voulu défendre le gardien parisien.

La grave blessure de Jamal Musiala en fin de première période lors du quart de finale du Mondial des Clubs entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (2-0) a déclenché de vives réactions dans le monde du football. Le jeune attaquant allemand s’est sérieusement tordu la cheville après un contact musclé avec Gianluigi Donnarumma, sorti avec autorité pour défendre sa cage.

Courtois disculpe Donnarumma

À l’issue de la rencontre, Manuel Neuer n’a pas mâché ses mots envers le portier italien, qu’il a pointé du doigt pour son implication dans la blessure. Une critique qui n’a pas tardé à susciter des réactions ailleurs en Europe. Thibaut Courtois, fraîchement qualifié avec le Real Madrid après la victoire contre Dortmund (3-2), a pris la défense de Donnarumma.

En zone mixte, le gardien belge a estimé que l’Italien ne méritait pas ces reproches : « Accuser Donnarumma pour la blessure de Musiala me paraît excessif. Les gardiens vont chercher le ballon. Les attaquants non plus ne se retiennent pas quand ils viennent vers nous. C’est un coup du sort. Ça lui fera encore plus mal (à Neuer) car c’est un coéquipier, mais Donnarumma n’est pas responsable. » Un soutien clair, et une solidarité entre gardiens qui se retrouveront en demi-finale de la compétition.