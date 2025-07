PSG – Chelsea : les Blues chauffent les Parisiens avant la finale !

Avant la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et Chelsea, les Blues ont déjà annoncé la couleur.

Face au rouleau compresseur parisien, Chelsea ne se présentera pas en victime consentante. Ce dimanche soir, en finale de la Coupe du Monde des clubs au MetLife Stadium, les Blues défieront un PSG impressionnant, récent champion d’Europe et tombeur du Real Madrid (4-0), de l’Atlético, de l’Inter Miami, ou encore du Bayern. Mais dans les rangs anglais, on refuse toute forme de complexe.

« Nous ne sommes pas l’Inter ou le Real Madrid »

Levi Colwill, défenseur central de Chelsea, en est l’un des symboles : « C’est une équipe incroyable, mais nous ne sommes pas l’Inter ou le Real Madrid. Ils ont été vraiment bons. Mais le Real Madrid est très différent de nous. Ils ne pressent pas comme nous et ne jouent pas comme nous. (Le PSG) ne peut pas s’attendre à ce qu’on leur offre le même jeu. On va apporter des choses différentes. On est des joueurs différents. »

« La plupart des gens dans le monde s’attendraient à ce que le PSG gagne, mais nous ne le pensons pas de notre côté. Je me souviens de la première fois dans ce tournoi, lorsque j’ai parlé aux médias, j’ai dit que nous étions des gagnants, et nous sommes arrivés jusqu’ici », a poursuivi Colwill.

Reece James sait que Chelsea va gagner

Une conviction que partage le capitaine Reece James, encore plus direct : « Nous nous attendons à un match difficile… l’une des meilleures équipes du monde. Tout le monde fait l’éloge de notre adversaire, mais nous nous sommes bien préparés et nous allons gagner. » Puis d’ajouter, sans fard : « Tout le monde les considère comme des favoris, mais j’ai déjà participé à de nombreuses finales où nous étions favoris et où nous ne sommes pas sortis vainqueurs. Cela ne signifie donc pas grand-chose pour moi et, pour être honnête, je m’en moque un peu. »

L’ambition est claire, et les discours, assumés. Peu importe les statistiques ou le statut de l’adversaire, les Blues veulent s’imposer sur le terrain. « Les statistiques, les datas, les étiquettes de favoris, tout ça ne signifie rien pour nous. Il y a deux jeunes grandes équipes qui s’affrontent sur la plus grande scène du monde, et on va se battre jusqu’au bout », tranche encore James.

Chelsea veut renverser la table

Chelsea arrive en confiance, après une quatrième place en Premier League et un titre en Conference League. S’ils ne sont pas les plus attendus, les Londoniens entendent profiter de cette position dans l’ombre. Comme le résume leur capitaine : « Le match sera sûrement plus dur pour l’équipe qui n’a pas le ballon, mais on joue dans les mêmes conditions. Nous avons une équipe formidable, et je pense qu’on va surprendre beaucoup de monde. »

Ce PSG semble marcher sur l’Europe, mais Chelsea n’est pas là pour applaudir. Ils sont venus pour renverser la table.