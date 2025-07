PSG – Chelsea : Al-Khelaïfi, Trump, Bruel… les coulisses d’un samedi pas comme les autres à New York

Hier, samedi, à la veille de la grande finale de la Coupe du monde des clubs 2025 entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, Nasser Al-Khelaïfi a profité de sa dernière journée à New York pour multiplier les rencontres et réaffirmer son attachement au club.

Un échange avec… Patrick Bruel

Comme le rapporte RMC Sport, le président du PSG a débuté sa journée par un échange imprévu avec Patrick Bruel dans un café de la 5e avenue. Le chanteur, qui l’a reconnu de loin, est venu saluer « NAK » et le féliciter pour son travail à la tête du club parisien. En tant que supporter fidèle, Bruel a été invité à la finale par Al-Khelaïfi, mais a dû décliner, étant donné qu’il doit se produire à Central Park lors d’un concert organisé pour le Bastille Day.

Plus tard, Al-Khelaïfi s’est rendu à la boutique officielle du PSG à New York pour y rencontrer les salariés et suivre l’arrivée des nouveaux maillots. Il y a retrouvé la fille de Daniel Hechter, qu’il a surprise en appelant ce dernier en visio, pour discuter directement de l’évolution du club.

Donald Trump sera présent au MetLife Stadium

En soirée, il a pris part au dîner officiel de la FIFA, aux côtés notamment de Behdad Eghbali, président de Chelsea. Al-Khelaïfi est revenu sur le parcours du PSG durant le tournoi, saluant l’engagement des joueurs et la ferveur des supporters : « C’était une joie de voir les fans du PSG aux quatre coins des États-Unis. Je tiens à remercier tous les fans qui ont fait tout le chemin depuis l’Europe. Je suis aussi très fier des joueurs. Tout le monde disait qu’ils seraient fatigués pour ce tournoi, mais ils se sont battus comme des lions pour le blason du Paris Saint-Germain et aussi pour représenter la France. »

Ce dimanche soir, il sera en tribune présidentielle aux côtés de Donald Trump, le président des États-Unis, qui fera le déplacement pour assister à la rencontre au MetLife Stadium. Ils seront accompagnées de Gianni Infantino et Behdad Eghbali pour assister à cette finale très attendue.