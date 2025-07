PSG Mercato : la piste Mora (FC Porto) toujours d’actualité ?

Contrairement à ce que de nombreux médias ont annoncé, la piste Rodrigo Mora (FC Porto) serait toujours d’actualité du côté du PSG.

🟥 Rumeur

Dans le viseur du PSG depuis de nombreux mois, le jeune milieu offensif Rodrigo Mora a montré à la planète entière combien il était talentueux lors du Mondial des Clubs. Le milieu offensif de 18 ans du FC Porto a montré des gestes de classe et une vision du jeu digne des plus grands. Mais les Dragons, qui l’ont prolongé jusqu’en 2030 début mai, comptent sur lui pour l’avenir et ne voudraient pas le céder cet été. Donc acte. Plusieurs médias français ont expliqué que cette piste était morte et enterrée pour le champion d’Europe. Ce que dément le compte X PSGInside-Actus.

« Avec tout le respect que je dois à Fabrice Hawkins et Fabrizio Romano, je tiens à maintenir mes informations concernant Rodrigo Mora, qui sont d’ailleurs également relayées par plusieurs médias étrangers. L’erreur est humaine, et personne n’est infaillible, pas même les plus grands journalistes du domaine. Je rappelle, à titre d’exemple, que les noms de Gonçalo Ramos, Vitinha, Ugarte, Pacho ou encore João Neves avaient été évoqués par moi, bien avant qu’ils ne soient cités par d’autres sources, qui les ont mentionnés seulement quelques jours avant leur signature ou leur officialisation. Certains m’avaient même été démenti. »

Le PSG le veut toujours mais Porto se montre dur en affaires

« Concernant Kvaratskhelia, il avait été affirmé qu’il ne rejoindrait pas le PSG en Janvier . Et pourtant, lors du dernier jour du mercato 2023. On a bien vu aussi, à quel point le dossier Kolo Muani a évolué dans tous les sens : un coup c’était fait, un autre coup c’était terminé — il suffit de voir le documentaire pour s’en souvenir. Alors que j’ai toujours affirmé sa venue. Tout cela ne signifie pas que le joueur en question va forcément signer au PSG, mais je peux confirmer qu’il y a bel et bien eu des discussions concrètes. Le joueur a bien échangé avec le club, tout comme avec son entourage, et Porto est informé et impliqué. Toutefois, le club portugais se montre très ferme dans les négociations, ce qui complexifie l’avancée du dossier. Je comprends les critiques, mais je tiens à apporter ces précisions de manière posée et respectueuse. »

Rodrigo Mora vaudrait aujourd’hui 40 M€, selon Transfermarkt. Mais vu ses prestations au Mondial des Clubs, sa cote pourrait avoir augmenté, boostée par la volonté du FC Porto de le conserver encore au moins une saison.