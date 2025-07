PSG Mercato : nouveaux courtisans pour Kolo Muani, très clair sur son avenir

En plus de clubs anglais, Randal Kolo Muani serait dans le viseur de clubs saoudiens et turcs. Mais l’attaquant est catégorique : il veut quitter le PSG pour retourner à la Juventus Turin.

🟨 Négociation en cours

Sous contrat pour encore trois ans avec le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne devrait pas y remettre les pieds. Et ce alors que la perspective de jouer pour le champion d’Europe en aguicherait plus d’un. Mais l’ancien Nantais a bien compris qu’il ne collait pas au portrait-robot du joueur offensif désiré par Luis Enrique. Flop à 95 M€, il pense que son avenir se situe loin de Paris. Et plus précisément du côté de la Juventus Turin, où il a passé la dernière saison en prêt.

Vers un prêt avec option d’achat obligatoire ?

Le journaliste italien Nicolo Schira explique ce vendredi que la Juventus et Kolo Muani font pression sur le PSG pour obtenir un nouveau prêt. La Vieille Dame n’a pas les moyens de verser une grosse indemnité au club de la capitale. L’attaquant repousse toutes les offres qui se présentent à lui : selon Schira, il y aurait des clubs anglais, saoudiens et turcs. L’international français ne veut entendre parler de rien d’autre que de la Juventus.

Pour le PSG, il va être bien compliqué de retomber sur ses pattes au niveau financier. Car même les richissimes clubs anglais et saoudiens ne miseraient pas 95 M€ sur Kolo Muani. La solution qui pourrait satisfaire toutes les parties serait un nouveau prêt avec option d’achat obligatoire. La Juventus a en effet beau espoir d’avoir à nouveau des finances florissantes dans un an…

« Le coup d’œil de But FC »

« Il sera difficile de contenter tout le monde dans ce dossier. L’idéal pour Paris serait de vendre l’attaquant au prix fort en Arabie Saoudite. Mais Kolo Muani ne veut pas entendre parler d’une telle destination… »